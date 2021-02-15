NÜRNBERG 1968-1969'DA LİGE VEDA ETTİ

Nürnberg, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde son şampiyonluğunu 1967-1968 sezonunda 47 puanla yaşadı.

Bu şampiyonluğun ardından 1968-1969 sezonunda bekleneni veremeyen Nürnberg, birinci lige tutunamadı.

Söz konusu sezonu 29 puanla 17. sırada bitiren Nürnberg, ikinci ligin yolunu tuttu.

İTALYA'DA ŞİKE SKANDALLARI ŞAMPİYONLARI DÜŞÜRDÜ

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Juventus ve Milan, şike skandallarına karıştıkları gerekçesiyle şampiyon oldukları sezonun ardından küme düşürüldü.

Juventus'un zafere ulaştığı 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarındaki şampiyonlukları geri alındı ve siyah-beyazlılar 2006-2007 sezonunda ikinci ligde mücadele etti.

Milan'ın ise şampiyon tamamladığı 1978-1979 sezonunun ardından 1979-1980 sezonunda ligden düşürülmesine karar verildi.

FRANSA VE İSPANYA'DA ŞAMPİYONLUKTAN SONRA DÜŞEN TAKIM BULUNMUYOR

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan Fransa ve İspanya'da şampiyonluk yaşadıktan bir sezon sonra ligden düşen takım bulunmuyor.

Buna karşın İspanya'da Athletic Bilbao, şampiyonluktan sonra 1943-1944 sezonunda küme düşme hattının bir sıra üzerinde yer alarak lige tutundu.

Nice ise şampiyonluk yaşadıktan sonra 1952-1953 sezonunda Fransa ligini düşen takımların bir puan üzerinde bitirdi.