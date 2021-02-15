Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de son şampiyon unvanıyla girdiği 2020-2021 sezonu, küme düşme hattına kadar gerilemesiyle hayal kırıklığına dönüştü.
Avrupa'da örnekleri bulunmasına karşın Türkiye'de şu ana kadar şampiyon olduktan bir sezon sonra ligden düşen takım çıkmadı.
Sezona Okan Buruk teknik direktörlüğünde başlayan, Aykut Kocaman yönetiminde devam eden ve 7 maçtır kazanamayan son şampiyon Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 25. hafta sonunda küme düşme hattında yer aldı.
Küme düşmesi halinde Türkiye'de bu alanda bir ilki yaşayacak Medipol Başakşehir, bu sezon 4 ekibin veda edeceği 21 takımlı ligde 24 puanla 18. sırada bulunuyor.
AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDE HÜSRAN YAŞAYANLAR
Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Medipol Başakşehir, şampiyon oldukları sezonun ardından ikinci lige düşen takımları akıllara getirdi.
Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinden İngiltere'de Manchester City ve Almanya'da Nürnberg, şampiyon tamamladıkları sezondan hemen sonra lige veda eden takımlar oldu.
Söz konusu ülkelerden İtalya'da ise geçmiş yıllarda Juventus ve Milan, şike skandallarına karıştıkları gerekçesiyle şampiyon bitirdikleri sezonların ardından küme düşürüldü.
MANCHESTER CİTY 1937-1938'DE KÜME DÜŞTÜ
İngiltere Birinci Futbol Ligi'ni 1936-1937 sezonunda şampiyon bitiren Manchester City, ertesi yıl küme düşmekten kurtulamadı.
Manchester City, o dönem 22 takımla oynanan ligde 1936-1937 sezonunu 57 puanla zirvede bitirerek ilk şampiyonluğunu elde etti.
Bu performansını 1937-1938 sezonuna taşıyamayan Manchester ekibi, bu kez 36 puanla 21. olarak ikinci lige düştü.
Öte yandan İngiltere'de 1897-1898 sezonunda şampiyon olan Sheffield United, sonraki sezonu küme düşme hattının üzerinde tamamladı.
Sheffield United, 18 takımla oynanan ve iki ekibin düştüğü 1898-1899 sezonunu 29 puanla 16. sırada bitirdi.