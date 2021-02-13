



HEM 9 PUAN HEM DE 8 MİLYON 100 BİN TL KAZANDIRDI

Trabzonspor'un 2-0 kazandığı Yeni Malatya maçında 90+6'ya kadar takımının tabeladaki tek golünün sahibi olan Bakasetas son 3 maçta takımına, hem 9 puan hem de toplamda 8 milyon 100 bin TL'lik galibiyet primi kazandırdı.