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    • 13.02.2021 18:38
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    • 13.02.2021 18:56
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    fırtına estiriyor! 'a hem 9 puan hem de 8 milyon 100 bin TL kazandırdı

    ’un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı , Bordo-Mavili formayla harika bir başlangıca imza attı. 3 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen yıldız futbolcu, attığı gollerle takımına ciddi bir galibiyet primi kazandırdı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Trabzon'da Bakasetas fırtınası!

    Trabzonspor'un yeni transferi Anastasios Bakasetas, Bordo-Mavili forma ile fırtına gibi esiyor. Trabzonspor'da şu ana kadar 3'ü ilk 11 olmak üzere 4 maçta forma giyen Yunan 10 numara, Bordo-Mavili forma ile 3 gole ulaştı.



    İlk 11'de başladığı maçların tamamında gol atan ve son olarak Gaziantep FK karşısında takımına 3 puanı getiren tek golü kaydeden Bakasetas, 1-0 kazanılan Denizlispor maçında da Fırtına'yı zafere taşımıştı.



    HEM 9 PUAN HEM DE 8 MİLYON 100 BİN TL KAZANDIRDI
    Trabzonspor'un 2-0 kazandığı Yeni Malatya maçında 90+6'ya kadar takımının tabeladaki tek golünün sahibi olan Bakasetas son 3 maçta takımına, hem 9 puan hem de toplamda 8 milyon 100 bin TL'lik galibiyet primi kazandırdı.



        BONSERVİSİNİN 3'TE 1'İNİ ÇIKARMIŞ OLDU
        Trabzonspor'un bonservisi için 3 milyon Euro (25 milyon TL) ödediği Yunan futbolcu, kazandırdığı 8 milyon 100 bin TL'lik galibiyet primi ile bonservisinin neredeyse 3'te 1'ini de çıkarmış oldu.



        Yunan yıldız Trabzonspor'un şampiyonluk için iddialı konuma gelmesinde de başrol oynadı.

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