Trabzonspor'un yeni transferi Anastasios Bakasetas, Bordo-Mavili forma ile fırtına gibi esiyor. Trabzonspor'da şu ana kadar 3'ü ilk 11 olmak üzere 4 maçta forma giyen Yunan 10 numara, Bordo-Mavili forma ile 3 gole ulaştı.
İlk 11'de başladığı maçların tamamında gol atan ve son olarak Gaziantep FK karşısında takımına 3 puanı getiren tek golü kaydeden Bakasetas, 1-0 kazanılan Denizlispor maçında da Fırtına'yı zafere taşımıştı.
HEM 9 PUAN HEM DE 8 MİLYON 100 BİN TL KAZANDIRDI
Trabzonspor'un 2-0 kazandığı Yeni Malatya maçında 90+6'ya kadar takımının tabeladaki tek golünün sahibi olan Bakasetas son 3 maçta takımına, hem 9 puan hem de toplamda 8 milyon 100 bin TL'lik galibiyet primi kazandırdı.