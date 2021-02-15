Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile oynadığı ve çok da zorlandığı karşılaşmayı 2-1 kazandı. Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, takımının ilk golünü atan isim oldu. Performansıyla da günden güne dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan teknik direktör Fatih Terim'e de soruldu. Kerem Aktürkoğlu'na çoğu zaman şans verdiğini söyleyen Fatih Terim, "Kasımpaşa maçında ilk defa 11'de şans verdim. Kendisinden daha çok şey beklediğimiz, şu an beklediğimizden fazla randıman veren gencimiz. Erzincan'dan aldık. Çok da mutluyuz. Daha da iyi olacak. Teknik ve fizik olarak da bazı şeyleri daha çok öğrenmesi lazım. O katkıları da kendisine yapacağız. Daha da önemli bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Onun adına sevinçliyim." dedi.
Fatih Terim'in ilk kez ligde 11'de şans verdiği 22 yaşındaki futbolcu müthiş performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. 7 ay önce 3. Lig'de forma giyen Kerem şimdi Süper Lig'de Galatasaray formasıyla şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Sezon başında 3. Lig ekibi Erzincanspor'dan sessiz sedasız transfer edilen Kerem ilk 8 haftada hiç forma şansı bulamadı. İlk olarak 9 haftadaki Kayserispor maçında sadece 1 dakika sahada kalan genç kanat oyuncusu ardından yavaş yavaş takıma girmeye başladı.