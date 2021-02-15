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    • 15.02.2021 13:11
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    'ı sırtladı! 7 ayda rüya gibi yükseliş

    Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla geçerek liderliğini sürdüren 'da maça damga vuran isimlerden biri oldu. Sezon başında Erzincan'dan transfer edilen 22 yaşındaki kanat oyuncusu için yükselen performansı sonrası "Yeni Ribery" yorumları yapıldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    7 ayda rüya gibi yükseliş

    Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile oynadığı ve çok da zorlandığı karşılaşmayı 2-1 kazandı. Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, takımının ilk golünü atan isim oldu. Performansıyla da günden güne dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan teknik direktör Fatih Terim'e de soruldu. Kerem Aktürkoğlu'na çoğu zaman şans verdiğini söyleyen Fatih Terim, "Kasımpaşa maçında ilk defa 11'de şans verdim. Kendisinden daha çok şey beklediğimiz, şu an beklediğimizden fazla randıman veren gencimiz. Erzincan'dan aldık. Çok da mutluyuz. Daha da iyi olacak. Teknik ve fizik olarak da bazı şeyleri daha çok öğrenmesi lazım. O katkıları da kendisine yapacağız. Daha da önemli bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Onun adına sevinçliyim." dedi.

    Fatih Terim'in ilk kez ligde 11'de şans verdiği 22 yaşındaki futbolcu müthiş performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. 7 ay önce 3. Lig'de forma giyen Kerem şimdi Süper Lig'de Galatasaray formasıyla şampiyonluk mücadelesi veriyor.



    Sezon başında 3. Lig ekibi Erzincanspor'dan sessiz sedasız transfer edilen Kerem ilk 8 haftada hiç forma şansı bulamadı. İlk olarak 9 haftadaki Kayserispor maçında sadece 1 dakika sahada kalan genç kanat oyuncusu ardından yavaş yavaş takıma girmeye başladı.



        Aldığı her süreyi çok iyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu 18. haftadaki Gençlerbirliği maçında Sarı-Kırmızılı formayla ilk golünü attı. Malatya deplasmanında Babel'in galibiyeti getiren golünde büyük pay sahibi olan genç futbolcu, Gaziantep'te de Onyekuru'ya harika bir asist yaptı.



        Son olarak Kasımpaşa maçında ilk kez 11'de oynayan Kerem skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Yıldız futbolcu ağır zemine rağmen müthiş çabukluğu, sürati ve tekniğiyle yıldızlaştı. Sosyal medyanın gündemine oturan Kerem için "Yeni Ribery" yorumları yapıldı.



        Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem Aktürkoğlu ardından Hisareynspor'a oradan da Başakşehir'e geçti. Ancak Turuncu-Lacivertli takımda beğenilmeyince Bodrumspor formasıyla 3. Lig'de boy göstermeye başladı. Buradan Karacabey Belediye'ye transfer olan genç futbolcu son olarak Erzincanspor'un yolunu tuttu.

            Ve burada yıldızı parladı. Geçen sezon attığı 20 golle takımını 2. Lig'e çıkaran Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray'ın kapıları açıldı.



            Kerem bu sezon 850 bin liralık maaşıyla aynı zamanda Sarı-Kırmızılı takımın en az kazanan futbolcularından birisi durumunda.

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