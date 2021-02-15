Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile oynadığı ve çok da zorlandığı karşılaşmayı 2-1 kazandı. Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, takımının ilk golünü atan isim oldu. Performansıyla da günden güne dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan teknik direktör Fatih Terim'e de soruldu. Kerem Aktürkoğlu'na çoğu zaman şans verdiğini söyleyen Fatih Terim, "Kasımpaşa maçında ilk defa 11'de şans verdim. Kendisinden daha çok şey beklediğimiz, şu an beklediğimizden fazla randıman veren gencimiz. Erzincan'dan aldık. Çok da mutluyuz. Daha da iyi olacak. Teknik ve fizik olarak da bazı şeyleri daha çok öğrenmesi lazım. O katkıları da kendisine yapacağız. Daha da önemli bir oyuncu olacak diye düşünüyorum. Onun adına sevinçliyim." dedi.