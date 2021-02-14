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    • Spor
    • 14.02.2021 Gazete
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    , ’i de devirdi: Zirveye Bakasetas

    'in 25. haftasında  sahasında 'yı konuk etti. Karşılaşma 1-0 spor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Fırtına'nın golü Bakasetas'dan geldi.

    Zirveye Bakasetas

    Trabzonspor G.Antep'i 1-0 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. 34'te 'nun kale önünden vuruşu az farkla dışarı çıktı. 38'de kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Günay başarılıydı. 41'de 'in şutunda gole izin vermedi.

    FLAVİO'DAN MÜTHİŞ ASİST
    57'de Nwakaeme'nin ortasında 'nun kafa vuruşu Günay'da kaldı. 66'da Nwakaeme'nin pasında Flavio kafayla ortaya çevirdi, Bakasetas topu ağlara gönderdi: 1-0.

    3 MAÇTIR KALESİNİ KAPATTI
    'da yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme 90+6. dakikada ikinci sarı karttan atıldı. Bordo-Mavililer, galibiyetiyle ligde son 3 maçta kalesini de gole kapatmış oldu.

    TRABZONSPOR'UN GENETİĞİ ZİRVEDİR
    Trabzonspor'un hocası , G.Antep galibiyeti sonrası konuştu. Tecrübeli hoca, "'un genetiği zirvedir, bunu biliyoruz. Geldiğimde de sıralamaya bakmadım. Kazanma alışkanlığı oldu. Oyuncu kalitesiyle oyun kalitesi de arttı" dedi.

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