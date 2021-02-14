Trabzonspor G.Antep'i 1-0 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı. 34'te Flavio'nun kale önünden vuruşu az farkla dışarı çıktı. 38'de Djaniny kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Günay başarılıydı. 41'de Maxim'in şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

FLAVİO'DAN MÜTHİŞ ASİST

57'de Nwakaeme'nin ortasında Vitor Hugo'nun kafa vuruşu Günay'da kaldı. 66'da Nwakaeme'nin pasında Flavio kafayla ortaya çevirdi, Bakasetas topu ağlara gönderdi: 1-0.

3 MAÇTIR KALESİNİ KAPATTI

Trabzon'da yıldız oyuncu Anthony Nwakaeme 90+6. dakikada ikinci sarı karttan atıldı. Bordo-Mavililer, Gaziantep galibiyetiyle ligde son 3 maçta kalesini de gole kapatmış oldu.

TRABZONSPOR'UN GENETİĞİ ZİRVEDİR

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, G.Antep galibiyeti sonrası konuştu. Tecrübeli hoca, "Trabzonspor'un genetiği zirvedir, bunu biliyoruz. Geldiğimde de sıralamaya bakmadım. Kazanma alışkanlığı oldu. Oyuncu kalitesiyle oyun kalitesi de arttı" dedi.