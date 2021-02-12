Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Bakasetas, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim burada oluş sebebim; futbolumu oynamak, futbolumla takıma yardımcı olabilmek ve Trabzonspor'u hakkettiği ait olduğu yere tekrar ulaştırabilmek" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Salgın sürecinde de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen takımın bana böyle bir yatırım yapmış olması beni de saha içerisinde onu geri ödemeye ve bunun karşılığını vermeye itiyor" ifadelerini kullandı.
BENİM İÇİN BÜYÜK SİLAH!
Bakasetas, "İki ayağımı kullanarak şut çekmeyi önemli silah olarak görüyorum" dedi.
UĞURCAN RİSKE EDİLMEDİ!
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, kalçasındaki sorun nedeniyle dünkü antrenmanda yer almadı. Öte yandan Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas idmanda attığı frikik golleriyle alkış topladı.
BENİM İÇİN BÜYÜK SİLAH!
Bakasetas, "İki ayağımı kullanarak şut çekmeyi önemli silah olarak görüyorum" dedi.
UĞURCAN RİSKE EDİLMEDİ!
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, kalçasındaki sorun nedeniyle dünkü antrenmanda yer almadı. Öte yandan Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas idmanda attığı frikik golleriyle alkış topladı.