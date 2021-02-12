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    • Spor
    • 12.02.2021 Gazete
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    : hak ettiği yere gelecek

    , “Buraya geliş hedefim; ’u hakettiği ait olduğu yere tekrar ulaştırabilmek” dedi. Bakasetas, "İki ayağımı kullanarak şut çekmeyi önemli silah olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

    Trabzon hak ettiği yere gelecek
    Trabzonspor'un yıldız oyuncusu , "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim burada oluş sebebim; futbolumu oynamak, futbolumla takıma yardımcı olabilmek ve 'u hakkettiği ait olduğu yere tekrar ulaştırabilmek" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Salgın sürecinde de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen takımın bana böyle bir yatırım yapmış olması beni de saha içerisinde onu geri ödemeye ve bunun karşılığını vermeye itiyor" ifadelerini kullandı.

    BENİM İÇİN BÜYÜK SİLAH!
    Bakasetas, "İki ayağımı kullanarak şut çekmeyi önemli silah olarak görüyorum" dedi.

    RİSKE EDİLMEDİ!
    spor'un başarılı file bekçisi , kalçasındaki sorun nedeniyle dünkü antrenmanda yer almadı. Öte yandan Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas idmanda attığı frikik golleriyle alkış topladı.
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    Haberler Spor Bakasetas: Trabzon hak ettiği yere gelecek