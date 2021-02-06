Galatasaray Teknik Diröktörü Fatih Terim, derbi öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.
Fenerbahçe'nin ev sahibi olacağı büyük derbi öncesi Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, seyircisiz maçta "galiz küfürler" yediklerini açıkladı. Sinirli olduğu görülen Terim yayını terketti.
"BEN BURAYA GELİYORUM, HERKES KÜFÜR EDİYOR | FEDERASYONDAN YARDIM VAR, DESTEK VAR"
Terim tarihi derbi öncesi localardan küfürler yediklerini belirterek, "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama baya seyirci var, oyuncularımıza, ekibimize küfürler var. Bunların hepsini tespit ettik, burada uyaran kimse yok. Seyirci yokken bu kadar Galatasaraylı futbolculara ve teknik heyete küfürler var. Ben buraya geliyorum, herkes küfür ediyor, maç hakkında ne konuşacağım, herkes yorumlar. Federasyondan yardım var, destek var!" ifadelerini kullandı.