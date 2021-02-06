Terim tarihi derbi öncesi localardan küfürler yediklerini belirterek, "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama baya seyirci var, oyuncularımıza, ekibimize küfürler var. Bunların hepsini tespit ettik, burada uyaran kimse yok. Seyirci yokken bu kadar Galatasaraylı futbolculara ve teknik heyete küfürler var. Ben buraya geliyorum, herkes küfür ediyor, maç hakkında ne konuşacağım, herkes yorumlar. Federasyondan yardım var, destek var!" ifadelerini kullandı.

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