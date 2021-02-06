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    • 06.02.2021 20:33
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    sahasında Stuttgart'ı 5-2 mağlup etti

    Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Stuttgart'ı ağırlayan , rakibini 5-2'lik skorla mağlup edip 2 maç sonra üç puanla tanıştı. Ev sahibinde 2 gol atan Türk asıllı Alman yıldız mücadeleye damgasını vurdu.


    Almanya Bundesliga'da heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor.



    Ligde ilk 4 mücadelesi veren , A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta Stuttgart'ı 5-2 mağlup etti.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18 ve 31'de , 56'da , 68'de ve 84'te Demarai Gray kaydetti.

    Stuttgart'ın golleri ise 50 ve 77'de Sasa Kalajdiz'ten geldi.

    Ligde 2 maç sonra kazanan Leverkusen bu sonuçla puanını 35'e yükseltip maç fazlasıyla 4. sıraya tırmanırken, 10. basamaktaki Stuttgart ise 25 puanda kaldı.

    GOL | Leverkusen 4-2 Stuttgart

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