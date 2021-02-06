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    • 06.02.2021 11:28
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    SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi oldu

    Son dakika haberi! 'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği dev derbinin VAR hakemi oldu. AVAR olarak ise ve görev yapacak.

    Derbinin VAR hakemi belli oldu

    'in 24. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. İki takım için de önemi oldukça büyük olan müsabaka Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

    MAÇI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
    Fenerbahçe Galatasaray derbisi saat 19.00'da başlayacak ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev alacak.


    VAR HAKEMİ ALİ PALABIYIK OLDU
    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi , AVAR hakemleri ise ve oldu.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Palabıyık oldu