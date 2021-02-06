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    • 06.02.2021 16:14
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    Fenerbahçe maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi! Fenerbahçe -  derbisi öncesi dikkat çeken istatistik

    Fenerbahçe ile  futbol takımları, 'de bugün yapacakları derbiyle tarihte 393. kez karşı karşıya gelecek. Süper 'in 24. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da dev maç öncesi ilginç iki istatistik dikkat çekti.

    Derbi öncesi dikkat çeken istatistik

    Geçen sezon 23 Şubat 2020 günü oynanan maçta Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Kadıköy'de 21 yıllık galibiyet hasretini noktalayan Galatasaray, bugünkü maçı kazanması halinde 32 yıl sonra art arda iki lig maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etmiş olacak.

    BELHANDA, FENERBAHÇE YENİLGİSİ GÖRMEDİ
    Öte yandan Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda, Galatasaray'a transfer olduğu 2017 yazından bu yana Fenerbahçe maçlarında mağlubiyet yüzü görmedi.

    Belhanda geldiğinden bu yana oynana derbi sonuçları şu şekilde

    Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
    Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
    Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
    Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
    Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

        FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİNDE 393. RANDEVU
        Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'de bugün yapacakları derbiyle tarihte 393. kez karşı karşıya gelecek.

        Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

        Sarı-lacivertliler, geride kalan 392 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

        Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.

        LİGDE 128. SINAV
        Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 127 kez karşılaştı.

        Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

        Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol kaydetti.
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