Cüneyt Çakır yönetiminde son olarak 22 Ekim 2017 ve 17 Mart 2018'de kozlarını paylaşan Fenerbahçe ve Galatasaray, golsüz eşitlikle biten bu iki derbinin ardından yarın bir kez daha Çakır'ın düdük çalacağı maçta galibiyet arayacak.