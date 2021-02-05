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    • 05.02.2021 13:08
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    'ın kabusu! Cimbom'a uğursuz geliyor

    Süper Lig'de yarın oynanacak - derbisinin hakemi olarak açıklandı. Süper Lig'de 28. derbisini yönetecek Çakır, Galatasaray'ın adeta kabusu oldu. Sarı-kırmızılı ekip Cüneyt Çakır yönetiminde çıktığı son 6 derbisinden 3 puan çıkaramadı.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Merkez Hakem Kurumu yarın oynanacak ve zirve yarışında büyük öneme sahip olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi. Dev maçtaki yönetimi merakla beklenen Çakır son zamanlarda Cimbom'a hiç uğurlu gelmiyor.



    Sarı-Kırmızılılar, Cüneyt Çakır'ın yönettiği son 6 derbide 4 yenilgi ve 2 beraberlik alırken hiç kazanamadı. Galatasaray daha da kötüsü bu derbilerde gol bile atamadı. Cimbom kısa süre önce Vodafone Park'ta Çakır'ın yönettiği maçta Beşiktaş'a 2-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara almıştı.
    Sarı-Kırmızılılar, Çakır'ın düdük çaldığı derbilerdeki son galibiyetini 4 Ocak 2015'te 2-0'lık skorla Beşiktaş deplasmanında elde etti.

    İşte Cüneyt Çakır'ın yönettiği son 6 Galatasaray derbisi:
    17 Ocak 2021 Beşiktaş-Galatasaray: 2-0
    29 Eylül 2019 Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
    2 Aralık 2018 Beşiktaş-Galatasaray: 1-0
    22 Ekim 2017 Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
    20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0
    8 Mart 2015 Fenerbahçe-Galatasaray: 1-0



        CÜNEYT ÇAKIR VARSA GOL YOK!
        Süper Lig'in 24. Haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır, iki takım arasındaki son derbilerdeki istatistiği ile dikkat çekiyor.

        Cüneyt Çakır'ın yönetiminde oynanan son iki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde taraflar birbirine üstünlük kuramazken, bu iki maçta da gol sesi çıkmadı.

        Cüneyt Çakır yönetiminde son olarak 22 Ekim 2017 ve 17 Mart 2018'de kozlarını paylaşan Fenerbahçe ve Galatasaray, golsüz eşitlikle biten bu iki derbinin ardından yarın bir kez daha Çakır'ın düdük çalacağı maçta galibiyet arayacak.

            İki ezeli rakip daha önce Cüneyt Çakır yönetiminde 12 kez karşı karşıya geldi. Bu 12 maçta Fenerbahçe, Galatasaray'a 6 kez üstünlük kurarken 3 maçı Galatasaray kazandı. 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
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