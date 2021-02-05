Merkez Hakem Kurumu yarın oynanacak ve zirve yarışında büyük öneme sahip olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi. Dev maçtaki yönetimi merakla beklenen Çakır son zamanlarda Cimbom'a hiç uğurlu gelmiyor.
Sarı-Kırmızılılar, Cüneyt Çakır'ın yönettiği son 6 derbide 4 yenilgi ve 2 beraberlik alırken hiç kazanamadı. Galatasaray daha da kötüsü bu derbilerde gol bile atamadı. Cimbom kısa süre önce Vodafone Park'ta Çakır'ın yönettiği maçta Beşiktaş'a 2-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara almıştı.
Sarı-Kırmızılılar, Çakır'ın düdük çaldığı derbilerdeki son galibiyetini 4 Ocak 2015'te 2-0'lık skorla Beşiktaş deplasmanında elde etti.
İşte Cüneyt Çakır'ın yönettiği son 6 Galatasaray derbisi:
17 Ocak 2021 Beşiktaş-Galatasaray: 2-0
29 Eylül 2019 Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
2 Aralık 2018 Beşiktaş-Galatasaray: 1-0
22 Ekim 2017 Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
20 Kasım 2016 Fenerbahçe-Galatasaray: 2-0
8 Mart 2015 Fenerbahçe-Galatasaray: 1-0