Fenerbahçe yarın Kadıköy'de konuk edeceği Galatasaray derbisine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Maça ve rakibe göre değişik stratejiler belirleyen teknik direktör Erol Bulut ezeli rakibi yıkacak planı yaptı. Galatasaray'a karşı kariyeri boyunca çok başarılı sonuçlar alan tecrübeli hoca, derbi stratejisini sabır ve disiplin üzerine kurdu.
Erol Bulut hem orta alandaki eksikler hem de 3 puanlık avantaj nedeniyle son derece kontrollü bir oyun planı belirledi. Topu Galatasaray'a bırakmayı ve rakibi orta alanda karşılamayı düşünen Bulut, yapılacak şok pres ve kapılacak toplarla Sarı-Kırmızılılar'ı dengesiz yakalamayı planlıyor.
Rakibin öne geçmesi durumunda sıkıntı yaşayacaklarını düşünen başarılı hoca, bu nedenle futbolcularından oyun planını sabırlı ve disiplinli bir şekilde uygulamalarını istiyor.
Galatasaray'ın en etkili silahı olan Onyekuru'yu savunacak olan Nazım Sangare ile özel görüşmeler yapan Erol Bulut, Valencia'ya da "Sürekli savunmaya yardıma gel" talimatını verdi.