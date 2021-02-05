



Erol Bulut hem orta alandaki eksikler hem de 3 puanlık avantaj nedeniyle son derece kontrollü bir oyun planı belirledi. Topu Galatasaray'a bırakmayı ve rakibi orta alanda karşılamayı düşünen Bulut, yapılacak şok pres ve kapılacak toplarla Sarı-Kırmızılılar'ı dengesiz yakalamayı planlıyor.

Rakibin öne geçmesi durumunda sıkıntı yaşayacaklarını düşünen başarılı hoca, bu nedenle futbolcularından oyun planını sabırlı ve disiplinli bir şekilde uygulamalarını istiyor.