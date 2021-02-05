Dev derbide sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri... Erol Bulut ve Fatih Terim kararını verdi

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak dev derbiye sadece saatler kaldı. Lider Fenerbahçe, 3 puan gerisindeki Galatasaray'ı evinde konuk ediyor. Dev derbi öncesi iki takım da son hazırlıklarını sürdürürken, sahaya çıkacak 11'ler de merak konusu oldu. Fenerbahçe'de Pelkas'tan sonra Gustavo'dan gelen kötü haberler can sıkarken orta sahada kimin oynayacağı merak konusu oldu. Galatasaray cephesinde ise yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı ile ilgili Fatih Terim'in kararı bekleniyor. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

05.02.2021 10:19 - Son Güncelleme: 05.02.2021 10:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





