Dev derbide sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri... Erol Bulut ve Fatih Terim kararını verdi
Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak dev derbiye sadece saatler kaldı. Lider Fenerbahçe, 3 puan gerisindeki Galatasaray'ı evinde konuk ediyor. Dev derbi öncesi iki takım da son hazırlıklarını sürdürürken, sahaya çıkacak 11'ler de merak konusu oldu. Fenerbahçe'de Pelkas'tan sonra Gustavo'dan gelen kötü haberler can sıkarken orta sahada kimin oynayacağı merak konusu oldu. Galatasaray cephesinde ise yeni transferlerin oynayıp oynamayacağı ile ilgili Fatih Terim'in kararı bekleniyor. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
Derbi öncesi her iki takım da son hazırlıklarını bugün yapacakları antrenmanla tamamlayacak. Fenerbahçe'de Pelkas'ın sakatlığı sonrası Brezilyalı orta saha Gustavo'nun da Hatayspor maçında sakatlanması ve derbide forma giymesinin zor olması canları sıktı.
Hatayspor maçında sonradan oyuna giren Mesut Özil'in ise maçın ikinci devresinde forma şansı bulması bekleniyor.
Başakşehir maçında sonradan oyuna giren ancak oldukça güçlü bir görüntü çizen Mostafa Mohamed'in Terim tarafından şans verilmesi halinde 90 dakikayı kaldırabileceği, ancak tecrübeli teknik adamın 11'de Babel'e şans vereceği öğrenildi.
Uzun süredir sakatlıkla boğuşan ancak tamamlanan tedavisinin ardından İspanya'dan dönen ve takımla çalışmalara başlayan Falcao'nun durumu da Galatasaray'da sevinç yarattı. Kolombiyalı golcünün yeniden kadroya katılmasıyla birlikte Fatih Terim'in hücumda elinin rahatladığı belirtildi.
İKİ TEKNİK ADAMDA DA HEDEF 3 PUAN
Derbi öncesi her iki teknik adamın da kafasında 3 puandan başka bir şey olmadığı ifade edildi. Fenerbahçe kazanarak şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi ile arasındaki puan farkını 6'ye yükseltmek isterken, Galatasaray ise 3 puanı cebine koyup liderlik koltuğuna oturmayı planlıyor.