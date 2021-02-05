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Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi Cüneyt Çakır hangi takımlı? Dev derbide düdük çalacak Cüneyt Çakır meğer...

Türkiye nefesini tuttu ve Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kilitlendi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği derbi karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ise 4. hakem olarak görev alacak. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır bu haberin ardından günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Verdiği kararlarla zaman zaman tartışmaların odağında yer alan Cüneyt Çakır bakın hangi takımlı çıktı.

05.02.2021 12:06 - Son Güncelleme: 05.02.2021 12:58
Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi Cüneyt Çakır hangi takımlı? Dev derbide düdük çalacak Cüneyt Çakır meğer...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.Yapılan açıklamaya göre; 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

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Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi Cüneyt Çakır hangi takımlı? Dev derbide düdük çalacak Cüneyt Çakır meğer...

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Hüseyin Göçek görev yapacak.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi Cüneyt Çakır hangi takımlı? Dev derbide düdük çalacak Cüneyt Çakır meğer...

Zaman zaman tartışmaların odağında kalan Cüneyt Çakır bakın hangi takımlı çıktı. İşte Süper Lig hakemlerinin tuttukları takımlar.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi Cüneyt Çakır hangi takımlı? Dev derbide düdük çalacak Cüneyt Çakır meğer...

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi Cüneyt Çakır hangi takımlı? Dev derbide düdük çalacak Cüneyt Çakır meğer...

SERKAN TOKAT

Galatasaray