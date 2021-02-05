Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi Cüneyt Çakır hangi takımlı? Dev derbide düdük çalacak Cüneyt Çakır meğer...

Türkiye nefesini tuttu ve Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kilitlendi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı konuk edeceği derbi karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ise 4. hakem olarak görev alacak. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır bu haberin ardından günün en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Verdiği kararlarla zaman zaman tartışmaların odağında yer alan Cüneyt Çakır bakın hangi takımlı çıktı.

05.02.2021 12:06 - Son Güncelleme: 05.02.2021 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





