Son dakika haberine göre Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak en kritik mücadele olarak ön plana çıkan Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi TFF tarafından açıklandı. 6 Şubat Cumartesi saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
CÜNEYT ÇAKIR'LA FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN İSTATİSTİKLERİ
Cüneyt Çakır yönetiminde Fenerbahçe 56 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli takım 28 galibiyet, 11 beraberlik, 17 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Çakır yönetimindeki Fenerbahçe maçlarında sarı-lacivertli ekibe 123 sarı 10 kırmızı kart çıkarken, rakiplere ise 160 sarı 14 kırmızı kart çıktı.