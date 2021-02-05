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    • 05.02.2021 11:42
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    ! - maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri

    haberine göre Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak en kritik mücadele olarak ön plana çıkan - maçının hakemi TFF tarafından açıklandı. 6 Şubat Cumartesi saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak.

    Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak en kritik mücadele olarak ön plana çıkan Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi TFF tarafından açıklandı. 6 Şubat Cumartesi saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak.

    Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

    CÜNEYT ÇAKIR'LA FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN İSTATİSTİKLERİ
    Cüneyt Çakır yönetiminde Fenerbahçe 56 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli takım 28 galibiyet, 11 beraberlik, 17 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Çakır yönetimindeki Fenerbahçe maçlarında sarı-lacivertli ekibe 123 sarı 10 kırmızı kart çıkarken, rakiplere ise 160 sarı 14 kırmızı kart çıktı.

        Cüneyt Çakır Galatasaray maçlarında ise 55 kez düdük çaldı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 13 beraberlik, 16 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu maçlarda Galatasaray 138 sarı, 11 kırmızı kart görürken; rakipleri ise 146 sarı, 8 kırmızı kart gördü.

        ÇAKIR YÖNETİMİNDEKİ FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİLERİ
        28/09/19 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
        22/10/17 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe
        20/11/16 Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray
        08/03/15 Fenerbahçe 1 - 0 Galatasaray
        18/10/14 Galatasaray 2 - 1 Fenerbahçe
        12/05/13 Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray

        12/08/12 Galatasaray 3 - 2 Fenerbahçe
        12/05/12 Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray
        28/03/10 Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe
        27/02/08 Galatasaray 2 - 1 Fenerbahçe
        22/04/06 Fenerbahçe 4 - 0 Galatasaray
        08/03/06 Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray

        Bu karşılaşmalarda her iki takım da 6'şar kırmızı kart gördü.

            İşte 24. haftanın programı ve diğer hakemler:

            Cumartesi
            Kasımpaşa - Hatayspor | Bahattin Şimşek
            Alanyaspor - Çaykur Rizespor | Mete Kalkavan
            Başakşehir - Fatih Karagümrük | Halil Umut Meler
            Fenerbahçe - Galatasaray | Cüneyt Çakır

            Pazar
            BB Erzurumspor - Kayserispor | Yaşar Kemal Uğurlu
            Ankaragücü - Sivasspor | Burak Şeker
            Denizlispor - Antalyaspor | Zorbay Küçük
            Beşiktaş - Konyaspor | Halis Özkahya

            Pazartesi
            Gaziantep FK - Göztepe | Volkan Bayarslan
            Yeni Malatyaspor - Trabzonspor | Erkan Özdamar

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            Haberler Spor SON DAKİKA! Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri