Cüneyt Çakır Galatasaray maçlarında ise 55 kez düdük çaldı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 13 beraberlik, 16 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu maçlarda Galatasaray 138 sarı, 11 kırmızı kart görürken; rakipleri ise 146 sarı, 8 kırmızı kart gördü.