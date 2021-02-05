Milyonların büyük bir heyecanla beklediği Fenerbahçe Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Maçın oynanacağı gün için geri sayım devam ediyor. Türkiye'nin en önemli derbilerinden birisi olan mücadelenin ne zaman ve saat kaçta oynanacağı futbolseverler tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, FB GS derbisi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Galatasaray 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

İşte Süper Lig'de maç programları;