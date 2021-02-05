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    • 05.02.2021 13:17
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    • 05.02.2021 13:18
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    derbisi ne zaman, saat kaçta? Nefesler tutuldu! maçı hangi kanalda?

    derbisi ne zaman, saat kaçta soruları hakkındaki araştırmalar artış geçti. Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır'ın yöneteceği bugün açıklandı. Dev derbinin tarihini öğrenmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig maç programlarının duyurulmasıyla birlikte derbinin oynanacağı gün belli oldu. Peki, maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair bilgiler...

    FB GS derbisi ne zaman, saat kaçta?

    Milyonların büyük bir heyecanla beklediği Fenerbahçe Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Maçın oynanacağı gün için geri sayım devam ediyor. Türkiye'nin en önemli derbilerinden birisi olan mücadelenin ne zaman ve saat kaçta oynanacağı futbolseverler tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, FB GS derbisi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe ve Galatasaray 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

    İşte Süper Lig'de maç programları;

    23. HAFTA

    2 Şubat Salı

    16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)

    19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

    19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

    3 Şubat Çarşamba

    13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)

    16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

    19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

    19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

    4 Şubat Perşembe

    16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

    19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

        24. HAFTA

        6 Şubat Cumartesi

        13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

        16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

        19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

        7 Şubat Pazar

        13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)

        16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

        16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor (Denizli Atatürk)

        19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

        FENERBAHÇE, İLK YARIYI PAS REKORU VE 42 PUANLA BİTİRDİ

        Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk yarısını 42 puanla, lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2'nci sırada tamamladı.

        Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk yarısı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle sıkışık fikstürde oynanan ligin ilk yarısını Beşiktaş 44 puanla zirvede bitirirken, Fenerbahçe ise 42 puanla 2'nci sırada tamamladı. Maç başı 2.1 puan ortalaması yakalayan sarı-lacivertli ekip, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile yoluna devam etti.

            Ligde üst üste aldığı 5 galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen sarı-lacivertli ekip, dün sahasında oynadığı Hes Kablo Kayserispor maçından galip ayrıldı. Fenerbahçe, ligde ilk yarı perdesini teknik direktör Erol Bulut'un planladığı şekilde kapatamasa da, genç teknik adam, "5-6 puan daha alabilirdik ama maalesef öyle olmadı. Geri kalan maçlarda bunu telafi edip istediğimiz hedefte oluruz" diyerek ikinci yarıda olumlu tablonun süreceğinin de sinyallerini verdi.

            MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

            Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı.Yapılan açıklamaya göre; 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
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            Haberler Spor FB GS derbisi ne zaman, saat kaçta? Nefesler tutuldu! Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda?