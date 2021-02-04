Portekiz'in en çok satan spor gazetelerinden Record'tan Sergio Krithinas, Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Benficalı Gedson Fernandes için, kiralık anlaşmayı bir sezon daha uzatma hakkına sahip olduğunu söyledi.
Radyospor'un haberine göre Krithinas, "Galatasaray potansiyeli büyük bir futbolcu aldı. Bence son derece başarılı bir transfer operasyonuna imza attıllar. Benfica'nın da tercihi Galatasaray'dı; çünkü büyük bir kulüpte, oynamasını istediler.
Şu anda Benfica'da halihazırda onun mevkiinde oynayan ve başarılı olan futbolcular olduğu için fazla forma şansı bulamayabilirdi. Ayrıca Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'da yedek bekletilmesi Benfica'nın hiç hoşuna gitmedi.