Bence Galatasaray taraftarı onu çok sevecek; çünkü oyunu yoğun biçimde oynar. Sürekli hücumu düşünen, direkt kaleyi gitmeyi tercih eden bir futbolcu. Top kazanmak konusunda başarılı, ama pas oyununda sorunları var. Gole yakın bir futbolcu; bence Fatih Terim yönetiminde potansiyelini saha başarısına dönüştürecek. Fatih Terim, Rui Costa ile iyi ilişkileri var. Costa İtalya'da oynarken, Terim onun teknik direktörüydü. Bu iyi ilişkiler de Gedson'un transferini kolaylaştırdı" şeklinde konuştu.