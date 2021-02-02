



Ligde ikinci sırada ise 93 milyon Euro ile Fenerbahçe yer alıyor. Sarı-Lacivertliler'in süper transferi Mesut Özil'in piyasa değeri 5 milyon Euro olarak belirlendi. Takımın en değerli isimleri ise 11 milyon Euro ile Altay Bayındır ve 10 milyon Euro ile İrfan Can Kahveci.