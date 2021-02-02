Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.02.2021 13:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.02.2021 13:37
    ABONE OL

    ligin zirvesine oturdu! Dikkat çeken yükseliş...

    Süper Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu Mostafa Mohamed, Gedson Fernandes, Yedlin ve Onyekuru gibi isimlerle güçlendiren , Süper Lig'in kadro değeri en yüksek takımı oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray ligin zirvesine oturdu

    Dünyaca ünlü futbol sitesi 'transfermarkt' ara transfer döneminin sona ermesinin ardından takımların kadro değerlerini güncelledi. Yaptığı 5 flaş transferle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray büyük bir sıçrayış yaparak Süper Lig'in zirvesine oturdu. Sarı-Kırmızılılar yaz transfer döneminin sonunda ise 5. sırada yer alıyordu.



    Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'ın mevcut kadrosunun değeri 101 milyon Euro. Cimbom'un Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes 13.5 milyon Euro'luk değeriyle takımın en pahalı ismi durumunda. Galatasaray'ın sezon başındaki kadro değeri ise 70 milyon Euro'ydu.



    Ligde ikinci sırada ise 93 milyon Euro ile Fenerbahçe yer alıyor. Sarı-Lacivertliler'in süper transferi Mesut Özil'in piyasa değeri 5 milyon Euro olarak belirlendi. Takımın en değerli isimleri ise 11 milyon Euro ile Altay Bayındır ve 10 milyon Euro ile İrfan Can Kahveci.



        Trabzonspor 81 milyon Euro'luk değeriyle ligin 3. sırasında… 14.5 milyon Euro fiyatı olan Uğurcan Çakır hem Bordo-Mavili takımın hem de Süper Lig'in en değerli futbolcusu durumunda.



        Süper Lig'de 4. sırada yer alan Beşiktaş'ın değeri 80 milyon Euro olarak belirlendi. Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferi Cenk Tosun 7 milyon Euro'luk fiyatı ile takımın en pahalı ismi.

        İŞTE SÜPER LİG'İN EN PAHALI 10 FUTBOLCUSU
        1-Uğurcan Çakır 14.5 milyon Euro
        2-Gedson Fernandes 13.5 milyon Euro
        3-Marcao 12 milyon Euro
        4-Edin Visca 11.5 milyon Euro
        5-Abdülkadir Ömür 11 milyon Euro
        6-Altay Bayındır 11 milyon Euro
        7-Ozan Tufan 10 milyon Euro
        8-İrfan Can Kahveci 10 milyon Euro
        9-Mbwana Samatta 8 milyon Euro
        10-Christian Luyindama 7.5 milyon Euro
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Galatasaray ligin zirvesine oturdu! Dikkat çeken yükseliş...