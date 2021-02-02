Dünyaca ünlü futbol sitesi 'transfermarkt' ara transfer döneminin sona ermesinin ardından takımların kadro değerlerini güncelledi. Yaptığı 5 flaş transferle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray büyük bir sıçrayış yaparak Süper Lig'in zirvesine oturdu. Sarı-Kırmızılılar yaz transfer döneminin sonunda ise 5. sırada yer alıyordu.
Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'ın mevcut kadrosunun değeri 101 milyon Euro. Cimbom'un Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes 13.5 milyon Euro'luk değeriyle takımın en pahalı ismi durumunda. Galatasaray'ın sezon başındaki kadro değeri ise 70 milyon Euro'ydu.
Ligde ikinci sırada ise 93 milyon Euro ile Fenerbahçe yer alıyor. Sarı-Lacivertliler'in süper transferi Mesut Özil'in piyasa değeri 5 milyon Euro olarak belirlendi. Takımın en değerli isimleri ise 11 milyon Euro ile Altay Bayındır ve 10 milyon Euro ile İrfan Can Kahveci.