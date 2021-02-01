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    • 01.02.2021 18:02
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    'ın yeni transferi imzayı ambulansta attı!

    Son dakika transfer haberleri... Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galayasaray'da hareketli anlar yaşanıyor. ’ın ’dan kiraladığı ’a geldi. Portekizli yıldız koronavirüs testi pozitif olduğu için Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak tahsis edilen ambulans uçakla ’dan alındı. Fernandes’e sözleşme, kendisini havalimanından almaya gelen ambulansta imzalattırıldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Yıldız isimden ambulansta imza!

    Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galayasaray'da hareketli anlar yaşanıyor.

    AMBULANS UÇAKLA ALINDI
    Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes az önce İstanbul'a geldi.

    Portekizli yıldız koronavirüs testi pozitif olduğu için Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak tahsis edilen ambulans uçakla Londra'dan alındı.

    AMBULANSTA İMZALADI
    Galatasaraylı yetkililer transferi gece 23.59'a kadar sisteme girmek zorunda oldukları için çok ilginç bir uygulamaya imza attı. Gedson Fernandes'e sözleşme, kendisini havalimanından almaya gelen ambulansta imzalattırıldı.

        Sözleşme hemen motor kuryeyle Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilirken, Gedson da ambulansla hastanenin yolunu tuttu. Genç yıldıza burada yapılacak testin ardından kaç gün karantinada kalacağı netleşecek.

        TAKVİM YAZMIŞTI
        Takvim Galatasaray'ın Gedson transferini günler öncesinden yazmıştı.

        Bonservisi Benfica'da olan ve Tottenham'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki orta alan oyuncusu, geleceğin büyük yıldızı olarak kabul ediliyor. Tottenham geçtiğimiz sezonun devre arasında Gedson'u kiralarken Benfica'ya tam 4.5 milyon Euro ödemişti.

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