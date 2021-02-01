Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galayasaray'da hareketli anlar yaşanıyor.
AMBULANS UÇAKLA ALINDI
Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes az önce İstanbul'a geldi.
Portekizli yıldız koronavirüs testi pozitif olduğu için Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak tahsis edilen ambulans uçakla Londra'dan alındı.
AMBULANSTA İMZALADI
Galatasaraylı yetkililer transferi gece 23.59'a kadar sisteme girmek zorunda oldukları için çok ilginç bir uygulamaya imza attı. Gedson Fernandes'e sözleşme, kendisini havalimanından almaya gelen ambulansta imzalattırıldı.