TAKVİM YAZMIŞTI

Takvim Galatasaray'ın Gedson transferini günler öncesinden yazmıştı.

Bonservisi Benfica'da olan ve Tottenham'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki orta alan oyuncusu, geleceğin büyük yıldızı olarak kabul ediliyor. Tottenham geçtiğimiz sezonun devre arasında Gedson'u kiralarken Benfica'ya tam 4.5 milyon Euro ödemişti.