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    • 04.02.2021 00:46
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    'dan hakeme ve 'a gönderme: Keyfimizden yerde yatıyoruz

    'in 23. haftasında sahasında zorlu rakibi ile 1-1 berabere kalan 'da hakem tepkisi sürüyor. 70. dakikada 'nın atılmasıyla 10 kişi kalan ekibinde, 'in darbe aldığı pozisyonda oyunun devam ettirilmesi sonrası maç sonu imalı bir paylaşım geldi.

    Antalyaspor: Keyfimizden yerde yatıyoruz

    Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 1-1 berabere tamamlanan mücadeledede tansiyon zaman zaman yükseliren, ev sahibi ekipte Veysel Sarı gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile 70. dakikada oyundan atılmıştı.

    Karşılaşmanın yankıları sürerken, Antalyaspor maç sonu yaptığı paylaşımda "Artık rahatça konuşabiliriz. Bu akşamdan sonra Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk'ün düdükleri asılmalıdır! Veysel'e verilen ikinci sarı ve Josef'in dirseğine verilmeyen kırmızı kart Türk futbolunun bulunduğu rezalet durumu özetliyor!" ifadelerini kullanmıştı.

    Beşiktaş cephesinden ise teknik direktör Sergen Yalçın, Antalyasporlu oyunculara tepki göstermiş ve "Öyle atıyorlar ki kendilerini yere, sanki öldüler. Sürekli yerden kalkmadılar, futbol böyle oynanmamalı ya." ifadelerini kullanmıştı..

        Akdeniz ekibi bunun ardından bir paylaşımda daha bulunarak Hakan Özmert'in fotoğrafını paylaşarak "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" notunu düştü.

        Özmert ise maç sonu yaptığı açıklamada "Yüzüme bir dirsek aldım. Önce takımı kutluyorum. İyi kenetlendik, iyi mücadele ediyoruz. Veysel Sarı'nın pozisyonunu anlayamıyorum. İçeride izledim, nasıl kırmızı kart? Benim bir pozisyonum var, o da kırmızı kart. "VAR" var ama doğru kullanamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        İşte o paylaşım...

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