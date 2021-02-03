Akdeniz ekibi bunun ardından bir paylaşımda daha bulunarak Hakan Özmert'in fotoğrafını paylaşarak "Keyfimizden yerde yatıyoruz!" notunu düştü.

Özmert ise maç sonu yaptığı açıklamada "Yüzüme bir dirsek aldım. Önce takımı kutluyorum. İyi kenetlendik, iyi mücadele ediyoruz. Veysel Sarı'nın pozisyonunu anlayamıyorum. İçeride izledim, nasıl kırmızı kart? Benim bir pozisyonum var, o da kırmızı kart. "VAR" var ama doğru kullanamıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.