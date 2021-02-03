Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 1-1 berabere tamamlanan mücadeledede tansiyon zaman zaman yükseliren, ev sahibi ekipte Veysel Sarı gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile 70. dakikada oyundan atılmıştı.
Karşılaşmanın yankıları sürerken, Antalyaspor maç sonu yaptığı paylaşımda "Artık rahatça konuşabiliriz. Bu akşamdan sonra Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk'ün düdükleri asılmalıdır! Veysel'e verilen ikinci sarı ve Josef'in dirseğine verilmeyen kırmızı kart Türk futbolunun bulunduğu rezalet durumu özetliyor!" ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş cephesinden ise teknik direktör Sergen Yalçın, Antalyasporlu oyunculara tepki göstermiş ve "Öyle atıyorlar ki kendilerini yere, sanki öldüler. Sürekli yerden kalkmadılar, futbol böyle oynanmamalı ya." ifadelerini kullanmıştı..