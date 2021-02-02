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    • 02.02.2021 15:02
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    'dan yeni transfer 'in sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

    Son dakika i | Galatasaray, dün Türkiye'ye getirerek resmi sözleşmeye imza attırdığı 'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

    G.Saray'dan Gedson'un sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama

    , yeni transferi 'in sağlık durumuna ilikin açıklama yaptı. Sarı kırmızılılar, oyuncunun durumunun iyi olduğunu belirtti.

    İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama
    21 Ocak 2021 tarihinde Covid 19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul'a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'e götürülmüştür.

    Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Galatasaray Kulübü

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