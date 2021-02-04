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    • 04.02.2021 10:24
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    Usta yazardan bomba iddia: O takımı şampiyon yapacaklar

    'de her geçen hafta heyecan dozu artan şampiyonluk yarışında 23. haftaya lider giren bahçe, Hatayspor deplasmanında hata yapmadı ve liderliğini sürdürdü. Haftanın maçında Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray, Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle Süper Lig'de ikinci sıraya yükseldi. Bugünkü köşesinde oynanan karşılaşmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan usta yazar Hıncal Uluç, ligin dizayn edildiğine yönelik flaş açıklamalarda bulundu.

    Usta yazardan bomba iddia: Şampiyon belli

    Süper Lig'de her geçen hafta heyecan dozu artan şampiyonluk yarışında 23. haftaya lider giren Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında hata yapmadı ve liderliğini sürdürdü.



    Bugünkü köşesinde oynanan karşılaşmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan usta yazar Hıncal Uluç, ligin dizayn edildiğine yönelik flaş açıklamalarda bulundu.

    İşte usta spor yazarının bugünkü yazısının o bölümü;



    Çarşamba günü arka arkaya Fener'i ve Galatasaray'ı izledik.. Biri Hatayspor'u, öteki Başakşehir'i, sahada bir fazla oynayarak yendiler. Yok canım, rakiplerden adam atılmadı.

    Hakemler artık alıştığımız Fener ve Galatasaray formalarıyla sahaya çıkıp yönetmediler.. İdare ettiler.. Giydikleri forma puanları alsın diye vaziyeti idare ettiler..


        SEZON SIRALAMASI BELLİ
        Bu ülkede futbolun sahibi olsa, (Var mı, Sayın Spor Bakanım, var mı?) bu sezon sonunda 1- Fener, 2- G. Saray, 3- Beşiktaş diye ligi planlayan Nihat Özdemir hâlâ Federasyon Başkanı, o başkanın talimatıyla üç büyüklere hem sahada hem VAR'da özel hakemler seçen Serdar Tatlı Merkez Hakem Komitesi, tüm Finansal Fair Play ve transfer limitlerine rağmen bol keseden transferlere göz yuman ve Türkiye'yi UEFA'nın önüne atan o Federasyon Kurulları hâlâ görevde kalır mı?



        Böyle şampiyon olmak, Avrupa'ya gitmek, ancak fanatikleri, holiganları ve trolleri mutlu eder ve siz onlara hizmet ediyorsunuz, her şeye göz yumarak, "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" diyerek Sayın Bakanım...

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