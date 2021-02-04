Usta yazardan bomba iddia: O takımı şampiyon yapacaklar



SEZON SIRALAMASI BELLİ

Bu ülkede futbolun sahibi olsa, (Var mı, Sayın Spor Bakanım, var mı?) bu sezon sonunda 1- Fener, 2- G. Saray, 3- Beşiktaş diye ligi planlayan Nihat Özdemir hâlâ Federasyon Başkanı, o başkanın talimatıyla üç büyüklere hem sahada hem VAR'da özel hakemler seçen Serdar Tatlı Merkez Hakem Komitesi, tüm Finansal Fair Play ve transfer limitlerine rağmen bol keseden transferlere göz yuman ve Türkiye'yi UEFA'nın önüne atan o Federasyon Kurulları hâlâ görevde kalır mı?