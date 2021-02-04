Usta yazardan bomba iddia: O takımı şampiyon yapacaklar

Süper Lig'de her geçen hafta heyecan dozu artan şampiyonluk yarışında 23. haftaya lider giren Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında hata yapmadı ve liderliğini sürdürdü.
Bugünkü köşesinde oynanan karşılaşmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan usta yazar Hıncal Uluç, ligin dizayn edildiğine yönelik flaş açıklamalarda bulundu.
İşte usta spor yazarının bugünkü yazısının o bölümü;
Çarşamba günü arka arkaya Fener'i ve Galatasaray'ı izledik.. Biri Hatayspor'u, öteki Başakşehir'i, sahada bir fazla oynayarak yendiler. Yok canım, rakiplerden adam atılmadı.
Hakemler artık alıştığımız Fener ve Galatasaray formalarıyla sahaya çıkıp yönetmediler.. İdare ettiler.. Giydikleri forma puanları alsın diye vaziyeti idare ettiler..