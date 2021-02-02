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    • 02.02.2021 19:51
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    maçı öncesi 'den 'ye gönderme: Ama herkes kalemi kağıdı hazırlasın...

    'in 23. haftasında sahasında 'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü birtakım açıklamalarda bulundu. Terim, "Herkes kalemi kağıdı hazırlasın. Yakında önümüzdeki transferin listesini açıklayabilirim." ifadelerini kullandı.

    Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye scout göndermesi

    Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir'le Galatasaray müsabakası öncesi teknik direktör Fatih Terim yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin kendisini

    İşte Terim'in o sözleri:

    "HERKES KALEMİ KAĞIDI HAZIRLASIN"

    "Yeni transferlerden Mostafa kadroda. Onu yetiştirebildik ancak. Herkese geçmiş olsun, transfer dönemi bitti. Ama herkes kalemi kağıdı hazırlasın. Yakında önümüzdeki transferin listesini açıklayabilirim. Bunu önceden açıklayacağım ki zamana ihtiyaç var.

    SCOUT EKİBE VE YÖNETİME TEŞEKKÜR

    Hem zamana hem paraya ihtiyaç var. Bu açıklayacağım listede zaman ve paranın yetmeyeceği şeyler olabilir. Burada scout grubumuza ve sportif direktörümüze, yönetimize, Abdurrahim Bey ve başkana ayrıca teşekkür ediyorum.

    MOSTAFA AÇIKLAMASI

    Başakşehir teknik bir değişiklik yaptı. Kadro derinliği iyi. Fakat biz de iyi oynuyoruz. Mostafa'yı bugün belki de önümüzdeki maç öncesi görmek isterim.

    Ozan Kabak dün beni aradı. İmzadan önce sizi aramak istedim dedi. Herhalde çok mutlu oldum açıkçası. Son zamanlarda insanlar alışkın değil vefa, sevgi, saygı gibi şeylere. Bunlar güzel değerler. Çok hoşuma gitti. Ben de pek yapmam ama paylaşıyorum."

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