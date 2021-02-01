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    • 02.02.2021 01:05
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    'den Liverpool'a transfer olan için flaş mesaj: Güvenimi gurura çevirdin evlat

    Son dakika haberi... 'den İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'a transfer olan eski öğrencisi ile ilgili flaş bir paylaşım geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Güvenimi gurura çevirdin evlat

    Galatasaray Teknik Direktörü 'den İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'a transfer olan eski öğrencisi ile ilgili flaş bir paylaşım geldi.

    'nın Schalke 04 takımında forma giyen milli savunma oyuncusu Ozan Kabak ara transfer döneminin son gününde Liverpool'a transfer oldu.

    "GÜVENİMİ GURURA ÇEVİRDİN EVLAT"
    Fatih Terim, Galatasaray altyapısından çıkan ve A takımda ilk kez kendisinin görev verdiği 20 yaşındaki futbolcuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı. Terim, Ozan Kabak ile çekilmiş bir fotoğrafını, "Güvenimi gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün." ifadeleriyle paylaştı.

    Ozan, Ocak 2019'da 11 milyon avro bonservis ücretiyle Almanya'nın Schalke 04 takımına transfer olmuştu.

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