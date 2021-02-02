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Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao hakkında şoke eden iddia! İstanbul'a dönüyor ama...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao bu sezon sadece 8 maçta forma giyebildi. Uzun süredir Madrid'de tedavisine devam eden Falcao'nun İstanbul' a döneceği öğrenilirken şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar…

02.02.2021 13:51 - Son Güncelleme: 02.02.2021 13:51
Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao hakkında şoke eden iddia! İstanbul'a dönüyor ama...

Attığı gollerden çok sakatlıklarıyla gündeme oturan Radamel Falcao bu sezon ligde sadece 8 maça çıkabildi.

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Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao hakkında şoke eden iddia! İstanbul'a dönüyor ama...

Uzun bir süredir takımdan uzakta olan ve tedavisine Madrid'de devam edilen Kolombiyalı yıldızın kısa süre içinde İstanbul'a dönüyor.

Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao hakkında şoke eden iddia! İstanbul'a dönüyor ama...

Tedavi sürecini tamamlayan Kolombiyalı futbolcunun eşi Lorelei Taran, sosyal medyada İstanbul'a dönüş uçağından bir fotoğraf paylaştı.

Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao hakkında şoke eden iddia! İstanbul'a dönüyor ama...

Ancak bu gelişme, Falcao'nun hemen forma giyeceği anlamına gelmiyor… Kolombiyalı yıldızın tedavisinin tamamlanmadığı ve Florya'da devam edeceği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao hakkında şoke eden iddia! İstanbul'a dönüyor ama...

Sağlık Kurulu, Falcao'nun bir daha benzer sorun yaşamaması için yüzde yüz hazır olana kadar forma giymesine izin vermeyecek.