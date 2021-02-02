Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao hakkında şoke eden iddia! İstanbul'a dönüyor ama...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao bu sezon sadece 8 maçta forma giyebildi. Uzun süredir Madrid'de tedavisine devam eden Falcao'nun İstanbul' a döneceği öğrenilirken şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar…

02.02.2021 13:51 - Son Güncelleme: 02.02.2021 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





