Son dakika Galatasaray haberleri | Radamel Falcao hakkında şoke eden iddia! İstanbul'a dönüyor ama...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan Galatasaray'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao bu sezon sadece 8 maçta forma giyebildi. Uzun süredir Madrid'de tedavisine devam eden Falcao'nun İstanbul' a döneceği öğrenilirken şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar…
02.02.2021 13:51
- Son Güncelleme: 02.02.2021 13:51
Attığı gollerden çok sakatlıklarıyla gündeme oturan Radamel Falcao bu sezon ligde sadece 8 maça çıkabildi.
Uzun bir süredir takımdan uzakta olan ve tedavisine Madrid'de devam edilen Kolombiyalı yıldızın kısa süre içinde İstanbul'a dönüyor.
Tedavi sürecini tamamlayan Kolombiyalı futbolcunun eşi Lorelei Taran, sosyal medyada İstanbul'a dönüş uçağından bir fotoğraf paylaştı.
Ancak bu gelişme, Falcao'nun hemen forma giyeceği anlamına gelmiyor… Kolombiyalı yıldızın tedavisinin tamamlanmadığı ve Florya'da devam edeceği öğrenildi.
Sağlık Kurulu, Falcao'nun bir daha benzer sorun yaşamaması için yüzde yüz hazır olana kadar forma giymesine izin vermeyecek.