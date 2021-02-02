RAKİP SAVUNMA ÇARESİZ KALACAK

Galatasaray bu oyuncularla artık hücumda daha çabuk, daha hızlı ve sonuca direkt gitmeyen çalışan bir takım hüviyetine bürünmeyi hedefliyor. Topa sahip olma oranı biraz düşse de hücumların daha efektif olması ve rakip takımları daha çaresiz hale getirmesi planlanıyor.