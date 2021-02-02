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    • Spor
    • 02.02.2021 Gazete
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    , , , ve : yaptığı transferlerle yepyeni bir kimya oluşturdu

    Ara transfer döneminin hızlı kulüplerinden birisi olan ’ın kadrosuna kattığı futbolcular takımda yeni bir ekolün habercisi oldu. , , , ve ile Galatasaray’ın şimdiye kadar alışılagelmiş olan oyun tarzı değişecek.

    Yepyeni bir Aslan

    Ara transfer döneminin hızlı kulüplerinden birisi olan Galatasaray'ın kadrosuna kattığı futbolcular Sarı-Kırmızılı takımda yeni bir ekolün habercisi oldu. Onyekuru, Yedlin, Halil, Mohamed ve Gedson Fernandes ile Galatasaray'ın şimdiye kadar alışılagelmiş olan oyun tarzı değişecek.

    RAKİP SAVUNMA ÇARESİZ KALACAK
    Galatasaray bu oyuncularla artık hücumda daha çabuk, daha hızlı ve sonuca direkt gitmeyen çalışan bir takım hüviyetine bürünmeyi hedefliyor. Topa sahip olma oranı biraz düşse de hücumların daha efektif olması ve rakip takımları daha çaresiz hale getirmesi planlanıyor.

    YENİ TAKVİYELER DE BÖYLE OLACAK!
    Fatih Terim ve ekibinin yaz döneminde yapacağı transferlerin de bu akıl çerçevesinde olması bekleniyor. Sarı- Kırmızılılar yeni sisteminde başarılı olursa kiralık olarak takıma katılan Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in bonservislerini de alacak.

        FATİH TERİM FUTBOLCULARINI UYARDI
        Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi futbolcuları ile bir toplantı yaptı. Tecrübeli teknik adam Başakşehir'in son maçlarda aldığı kötü sonuçların kesinlikle ölçü olmadığını kaliteli bir takımla mücadele vereceklerini söyledi. Terim, "Başakşehir de kendileri açısından bir çıkış arıyor. Hoca değişikliğine gittiler ve kazanmak isteyeceklerdir. Bu maçta rehavet en büyük düşmanımız olur" dedi.
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        Haberler Spor Onyekuru, Yedlin, Halil, Mohamed ve Gedson Fernandes: Galatasaray yaptığı transferlerle yepyeni bir kimya oluşturdu