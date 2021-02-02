Ara transfer döneminin hızlı kulüplerinden birisi olan Galatasaray'ın kadrosuna kattığı futbolcular Sarı-Kırmızılı takımda yeni bir ekolün habercisi oldu. Onyekuru, Yedlin, Halil, Mohamed ve Gedson Fernandes ile Galatasaray'ın şimdiye kadar alışılagelmiş olan oyun tarzı değişecek.
RAKİP SAVUNMA ÇARESİZ KALACAK
Galatasaray bu oyuncularla artık hücumda daha çabuk, daha hızlı ve sonuca direkt gitmeyen çalışan bir takım hüviyetine bürünmeyi hedefliyor. Topa sahip olma oranı biraz düşse de hücumların daha efektif olması ve rakip takımları daha çaresiz hale getirmesi planlanıyor.
YENİ TAKVİYELER DE BÖYLE OLACAK!
Fatih Terim ve ekibinin yaz döneminde yapacağı transferlerin de bu akıl çerçevesinde olması bekleniyor. Sarı- Kırmızılılar yeni sisteminde başarılı olursa kiralık olarak takıma katılan Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in bonservislerini de alacak.