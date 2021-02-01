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    • 01.02.2021 15:32
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    Fenerbahçe’nin transferi ’ı küstürdü!

    Fenerbahçe’nin ’in ardından ’yi de alarak orta sahasına bir takviye daha yapması takımın yıldızlarından ’ı küstürdü. Hali hazırda orta sahada , , Pelkas ve Sosa gibi yıldız oyuncularla forma rekabetinde olan ve son haftalarda ilk 11’de şans bulmakta zorlanan Mert Hakan’ın Mesut’un ardından İrfan’ın da transfer edilmesiyle  büyük bir kırgınlık yaşadığı ve bunu da Belözoğlu’na bildirdiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kahveci transferi Mert Hakan Yandaş’ı küstürdü!

    ve transferleri ile orta sahadaki forma rekabeti en üst seviyeye çıkan Fenerbahçe'de sezon başı büyük umutlarla transfer edilen , dün sportif direktör ile bir görüşme gerçekleştirdi.

    BÜYÜK KIRGINLIK YAŞADI
    Hali hazırda orta sahada , , Pelkas ve Sosa gibi yıldız oyuncularla forma rekabetinde olan ve son haftalarda ilk 11'de şans bulmakta zorlanan Mert Hakan'ın Mesut'un ardından İrfan'ın da transfer edilmesiyle büyük bir kırgınlık yaşadığı ve bunu da Belözoğlu'na bildirdiği öğrenildi.

    EMRE MORAL VERDİ
    Geçtiğimiz yaz Emre Belözoğlu'nun 'ı geride bırakarak bizzat Fenerbahçe'ye kazandırdığı Mert Hakan'a "Transferler yapsak da takımdaki yerin ve önemin ayrı" diyerek 25 yaşındaki futbolcuya moral verdiği belirtildi.

    Mert Hakan Yandaş bu sezon Fenerbahçe'de 21 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı ve 4 gole direkt katkı sağladı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe’nin İrfan Can Kahveci transferi Mert Hakan Yandaş’ı küstürdü!