Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferleri ile orta sahadaki forma rekabeti en üst seviyeye çıkan Fenerbahçe'de sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Mert Hakan Yandaş, dün sportif direktör Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.





BÜYÜK KIRGINLIK YAŞADI

Hali hazırda orta sahada Ozan Tufan, Gustavo, Pelkas ve Sosa gibi yıldız oyuncularla forma rekabetinde olan ve son haftalarda ilk 11'de şans bulmakta zorlanan Mert Hakan'ın Mesut'un ardından İrfan'ın da transfer edilmesiyle büyük bir kırgınlık yaşadığı ve bunu da Belözoğlu'na bildirdiği öğrenildi.





EMRE MORAL VERDİ

Geçtiğimiz yaz Emre Belözoğlu'nun Galatasaray'ı geride bırakarak bizzat Fenerbahçe'ye kazandırdığı Mert Hakan'a "Transferler yapsak da takımdaki yerin ve önemin ayrı" diyerek 25 yaşındaki futbolcuya moral verdiği belirtildi.

Mert Hakan Yandaş bu sezon Fenerbahçe'de 21 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı ve 4 gole direkt katkı sağladı.