İrfan Can Kahveci hangi takımlı? İrfan Can Kahveci transferi kaç milyon?

İRFAN CAN KAHVECİ HANGİ TAKIMLI?

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan İrfan Can için babası Hacı Bektaş Kahveci açıklamalarda bulunmıştu. Oğlunun Başakşehir'den ayrılmak istediğini belirten Hacı Bektaş Kahveci, "İrfan Can, Galatasaray'a gitmek istiyor. Göksel Gümüşdağ, 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Başakşehir'den artık gitmek istiyor." dedi.

İrfan Can'ın Fenerbahçeli olduğunu ancak dayıları tarafından Galatasaraylı yapıldığını belirten Hacı Bektaş Kahveci, "İrfan Can Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı." şeklinde konuştu.