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İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye imza attı! Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı o fotoğrafları sildi

Son dakika spor haberleri | Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. İrfan Can Kahveci'nin imzasının ardından Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, İrfan ile olan sosyal medyadaki fotoğraflarını sildi.

01.02.2021 09:59 - Son Güncelleme: 01.02.2021 10:13
İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye imza attı! Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı o fotoğrafları sildi

Ara transfer döneminin en merak edilen konusu İrfan Can Kahveci'nin transferi oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe kıyasıya rekabet içine girdi.

MUTLU SON FENERBAHÇE'NİN
Başakşehir, Fenerbahçe ile el sıkıştı. Fenerbahçe, 10 günlük süreç içerisinde transferi tamamladı. Başakşehir'le cuma akşamı yapılan ilk görüşmelerin ardından dün itibariyle anlaşmalar yapıldı.

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İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye imza attı! Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı o fotoğrafları sildi

4.5 YILLIK İMZA
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci'nin maliyetini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4,5 yıllık sözleşme imzalanan İrfan Can Kahveci için kulübüyle varılan anlaşmanın ayrıntıları paylaşılarak, "Medipol Başakşehir'e toplam transfer bedeli olarak 7 milyon avro KDV ödenecektir." denildi.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye imza attı! Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı o fotoğrafları sildi

Transferde geleceğe dönük ek ödeme taahhütleri bulunduğu aktarılarak, "Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak, azami 1 milyon avro KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir'e ödenecektir. Futbolcunun üçüncü bir kulübe transfer olması halinde, 11 milyon avroyu aşan tutarın yüzde 20 KDV'si de Medipol Başakşehir'e ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye imza attı! Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı o fotoğrafları sildi

İRFAN'DAN PAYLAŞIM
Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan İrfan Can Kahveci, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İrfan Can Kahveci "Desteğiniz için teşekkür ederim Büyük Fenerbahçe Taraftarı! Şimdi ait olduğum yerde, Çubuklu formanın hakkını vererek yepyeni bir yola çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye imza attı! Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı o fotoğrafları sildi

GÖZLER OĞULCAN VE TAYLAN'A DÖNDÜ
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferini bitirince gözler, yıldız futbolcunun Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı'ya çevrildi.