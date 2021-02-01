İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye imza attı! Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı o fotoğrafları sildi
Son dakika spor haberleri | Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. İrfan Can Kahveci'nin imzasının ardından Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, İrfan ile olan sosyal medyadaki fotoğraflarını sildi.
Ara transfer döneminin en merak edilen konusu İrfan Can Kahveci'nin transferi oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe kıyasıya rekabet içine girdi.
MUTLU SON FENERBAHÇE'NİN
Başakşehir, Fenerbahçe ile el sıkıştı. Fenerbahçe, 10 günlük süreç içerisinde transferi tamamladı. Başakşehir'le cuma akşamı yapılan ilk görüşmelerin ardından dün itibariyle anlaşmalar yapıldı.
4.5 YILLIK İMZA
Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci'nin maliyetini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 4,5 yıllık sözleşme imzalanan İrfan Can Kahveci için kulübüyle varılan anlaşmanın ayrıntıları paylaşılarak, "Medipol Başakşehir'e toplam transfer bedeli olarak 7 milyon avro KDV ödenecektir." denildi.
Transferde geleceğe dönük ek ödeme taahhütleri bulunduğu aktarılarak, "Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak, azami 1 milyon avro KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir'e ödenecektir. Futbolcunun üçüncü bir kulübe transfer olması halinde, 11 milyon avroyu aşan tutarın yüzde 20 KDV'si de Medipol Başakşehir'e ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
İRFAN'DAN PAYLAŞIM
Fenerbahçe ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan İrfan Can Kahveci, kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İrfan Can Kahveci "Desteğiniz için teşekkür ederim Büyük Fenerbahçe Taraftarı! Şimdi ait olduğum yerde, Çubuklu formanın hakkını vererek yepyeni bir yola çıkıyorum" ifadelerini kullandı.