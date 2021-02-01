İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye imza attı! Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı o fotoğrafları sildi

Son dakika spor haberleri | Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. İrfan Can Kahveci'nin imzasının ardından Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşları Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı, İrfan ile olan sosyal medyadaki fotoğraflarını sildi.

01.02.2021 09:59 - Son Güncelleme: 01.02.2021 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





