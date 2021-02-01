



7 MİLYON EURO+BONUSLAR

F.Bahçe İrfan için Başakşehir'e 7 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. Ayrıca başarı bonusunun 1 milyon Euro olduğu, 11 milyon üzeri satışta ise Başakşehir'e %20 pay verileceği açıklandı.





4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Kanarya, Galatasaray'ı geride bırakarak transfer ettiği İrfan Can ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu. Yıldız futbolcu, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum" dedi.