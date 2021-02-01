Dev transfer savaşında kazanan Fenerbahçe oldu... Galatasaray'ın da uzun süredir ısrarla istediği İrfan Kahveci için dün Başakşehir yönetimi ile son bir görüşme yapan Sarı-Lacivertliler, Turuncu-Lacivertliler'le anlaştı. Ardından İrfan ile de masaya oturan Kanarya, transferi resmen bitirdi.
7 MİLYON EURO+BONUSLAR
F.Bahçe İrfan için Başakşehir'e 7 milyon Euro ödeneceğini duyurdu. Ayrıca başarı bonusunun 1 milyon Euro olduğu, 11 milyon üzeri satışta ise Başakşehir'e %20 pay verileceği açıklandı.
4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Kanarya, Galatasaray'ı geride bırakarak transfer ettiği İrfan Can ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu. Yıldız futbolcu, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum" dedi.
BELÖZOĞLU DEVREYE GİRDİ İŞ BİTTİ
Daha önce Başakşehir'de kaptanlık yapan Emre Belözoğlu'nun İrfan transferinde başrol oynadığı öğrenildi. Belözoğlu hem Başakşehir yönetimini hem de İrfan Can'ı ikna etti.