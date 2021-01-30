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    • 30.01.2021 12:22
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    TAKVİM transferinde herkesin konuştuğu ‘menajer’ kriziyle alakalı şok detaya ulaştı!

    'ın uzun süredir transfer etmek istediği ve renklerine resmen bağladığı Mısırlı golcü 'in transferine ilişkin şok detaylar peş peşe geliyor. Galatasaray transferi bitirse de maddi olarak zarara uğradı... ’da şimdi köstebek avına başlandı. ’in bundan sonra en yakınında bulunan kişilerle bile bu tür bilgileri paylaşmama kararı aldığı öğrenildi. İşte spor kulübü karıştıran transfer gelişmesinin detayları.

    takvim.com.tr
    ‘Menajer’ krizinin perde arkası
    uzun uğraşlar sonrasında transferinde mutlu sona ulaştı. Ancak TAKVİM'in transferin neden geciktiğine dair verdiği bilgiler gündemi sarstı.

    TAKVİM herkesin konuştuğu 'menajer' kriziyle alakalı şok bir detaya daha ulaştı.



    Sarı-Kırmızılılar, Mısırlı yıldızı 'in de dediği gibi 2 yıldır izliyordu. Hatta 2019'da düzenlenen U23 Afrika Uluslar Kupası'na Türkiye'den scout gönderen tek kulüp de Galatasaray'dı.



    Fakat 'dan biri 'in ismini ve Sarı-Kırmızılılar'ın ilgisini, daha sonra transferde büyük zorluklar çıkaracak olan Türk menajere sızdırdı. Türk menajer de hemen Mısırlı yıldızla ilgili yetki belgesini aldı.

    Ancak transferi yine de Mostafa Mohamed'in resmi menajerliğini yapan şirket ve o şirketin Türkiye'deki resmi ortakları sonlandırdı.



    Galatasaray bu yetki krizini aşıp transferi bitirse de transferde maddi olarak zarara uğradı... Florya'da şimdi köstebek avına başlandı.
    Fatih Terim'in bundan sonra en yakınında bulunan kişilerle bile bu tür bilgileri paylaşmama kararı aldığı öğrenildi.
    Yaşanan Mohamed krizinin ardından Florya'da birçok taşın yerinden oynayacağı belirtiliyor.

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