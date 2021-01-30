Galatasaray uzun uğraşlar sonrasında Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. Ancak TAKVİM'in transferin neden geciktiğine dair verdiği bilgiler gündemi sarstı.
TAKVİM herkesin konuştuğu 'menajer' kriziyle alakalı şok bir detaya daha ulaştı.
Sarı-Kırmızılılar, Mısırlı yıldızı Fatih Terim'in de dediği gibi 2 yıldır izliyordu. Hatta 2019'da düzenlenen U23 Afrika Uluslar Kupası'na Türkiye'den scout gönderen tek kulüp de Galatasaray'dı.
Fakat Florya'dan biri Mohamed'in ismini ve Sarı-Kırmızılılar'ın ilgisini, daha sonra transferde büyük zorluklar çıkaracak olan Türk menajere sızdırdı. Türk menajer de hemen Mısırlı yıldızla ilgili yetki belgesini aldı.
Ancak transferi yine de Mostafa Mohamed'in resmi menajerliğini yapan şirket ve o şirketin Türkiye'deki resmi ortakları sonlandırdı.
Galatasaray bu yetki krizini aşıp transferi bitirse de transferde maddi olarak zarara uğradı... Florya'da şimdi köstebek avına başlandı.
Fatih Terim'in bundan sonra en yakınında bulunan kişilerle bile bu tür bilgileri paylaşmama kararı aldığı öğrenildi.
Yaşanan Mohamed krizinin ardından Florya'da birçok taşın yerinden oynayacağı belirtiliyor.
TAKVİM herkesin konuştuğu 'menajer' kriziyle alakalı şok bir detaya daha ulaştı.
Sarı-Kırmızılılar, Mısırlı yıldızı Fatih Terim'in de dediği gibi 2 yıldır izliyordu. Hatta 2019'da düzenlenen U23 Afrika Uluslar Kupası'na Türkiye'den scout gönderen tek kulüp de Galatasaray'dı.
Fakat Florya'dan biri Mohamed'in ismini ve Sarı-Kırmızılılar'ın ilgisini, daha sonra transferde büyük zorluklar çıkaracak olan Türk menajere sızdırdı. Türk menajer de hemen Mısırlı yıldızla ilgili yetki belgesini aldı.
Ancak transferi yine de Mostafa Mohamed'in resmi menajerliğini yapan şirket ve o şirketin Türkiye'deki resmi ortakları sonlandırdı.
Galatasaray bu yetki krizini aşıp transferi bitirse de transferde maddi olarak zarara uğradı... Florya'da şimdi köstebek avına başlandı.
Fatih Terim'in bundan sonra en yakınında bulunan kişilerle bile bu tür bilgileri paylaşmama kararı aldığı öğrenildi.
Yaşanan Mohamed krizinin ardından Florya'da birçok taşın yerinden oynayacağı belirtiliyor.