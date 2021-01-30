

YENİ SEZONDA SENİ ALACAĞIZ

İrfan Can'ın bu sözleri transferde yeni bir krizin oluşmasına neden oldu. Bir başka iddiaya göre ise Galatasaraylı yöneticiler de milli futbolcuya, "Başakşehir ile anlaşamazsak sakın Fenerbahçe'ye gitme. Sezon sonuna kadar takımda kal. Yeni sezonda çok daha iyi bir teklif yaparak seni alacağız" ifadesini kullandı.