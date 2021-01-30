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    • 30.01.2021 12:09
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    ’dan tarihi rest: Kabul ederseniz onlarla görüşmeyeceğim

    Son yılların en büyük transfer savaşlarından birisinin başrolündeki Kahveci’nin hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor. Dün Başkanı ile yapılan görüşme sonrası İrfan Can'ın, 'e transferiyle ilgili rest çektiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İrfan Can’dan tarihi rest!

    Son yılların en büyük transfer savaşlarından birisinin başrolündeki İrfan Can Kahveci'nin hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor.



    Dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüz yüze görüştüğü Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 10 milyon Euro'luk müthiş bir teklif yaparak transferi bitirme yolunda dev bir adım atmıştı.


    KABUL EDERSENİZ ONLARLA GÖRÜŞMEYECEĞİM
    Ancak TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre İrfan Can bu zirvenin ardından Gümüşdağ ile görüştü ve transferiyle ilgili rest çekti. Genç yıldızın Gümüşdağ'a, "Başkanım size daha önce de söyledim. Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray formasını giymek istiyorum. Eğer Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederseniz onlarla görüşmeyeceğim" dediği belirlendi.


        YENİ SEZONDA SENİ ALACAĞIZ
        İrfan Can'ın bu sözleri transferde yeni bir krizin oluşmasına neden oldu. Bir başka iddiaya göre ise Galatasaraylı yöneticiler de milli futbolcuya, "Başakşehir ile anlaşamazsak sakın Fenerbahçe'ye gitme. Sezon sonuna kadar takımda kal. Yeni sezonda çok daha iyi bir teklif yaparak seni alacağız" ifadesini kullandı.


        Bu gelişmelerin ardından tüm gözler bugün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Gümüşdağ arasında yapılması beklenen zirveye çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'ın nasıl bir teklif yapacağı merakla bekleniyor.

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