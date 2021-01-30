Son yılların en büyük transfer savaşlarından birisinin başrolündeki İrfan Can Kahveci'nin hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor.
Dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüz yüze görüştüğü Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 10 milyon Euro'luk müthiş bir teklif yaparak transferi bitirme yolunda dev bir adım atmıştı.
KABUL EDERSENİZ ONLARLA GÖRÜŞMEYECEĞİM
Ancak TAKVİM'in ulaştığı bilgilere göre İrfan Can bu zirvenin ardından Gümüşdağ ile görüştü ve transferiyle ilgili rest çekti. Genç yıldızın Gümüşdağ'a, "Başkanım size daha önce de söyledim. Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray formasını giymek istiyorum. Eğer Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederseniz onlarla görüşmeyeceğim" dediği belirlendi.