Kasımpaşa'ya uzatmalarda 'Demirok'! Kasımpaşa 0-1 Kayserispor | MAÇ ÖZETİ

Kasımapaşa, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmazken ikinci yarının uzatma dakikalarında Uğur Demirok'un ayağından bulduğu golle Kayserispor, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı.
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Haddadi'nin pasında Yusuf Erdoğan ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol etti. Yusuf'un çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
13. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında Henrique, orta sahada topla buluştuktan sonra takımını atağa çıkardı. Bu oyuncu, ceza sahasına yakın bir bölgede pasını Campanharo'ya verdi. Campanharo'nun sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.