Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.01.2021 12:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2021 12:27
    ABONE OL

    olmadı rota 'e döndü

    Mısırlı golcü 'i Galatasaray'a kaptıran Fransa'nın köklü ekiplerinden St.Etienne'nin yeni hedefi 'ın Kanadalı yıldızı oldu.

    Mostafa Mohamed olmadı rota Beşiktaş'ın yıldızına döndü

    transferinde Galatasaray'a yenilen Fransız St. Etienne kulübünün yeni hedefinin olabileceği iddia edildi. Fransız basını Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Larin'in St. Etienne'in radarında olduğunu kaydetti.

    Oyuncunun transfer durumuyla ilgili gelişmeleri aktaran Fransız basını, Cenk Tosun'un Beşiktaş'a imza atması halinde Larin'in imzasının siyah beyazlı kulüp tarafından onaylanacağı kaydedildi.

    Cyle Larin Süper Lig'in ilk yarısında sol kanatta görev yapmış ve 19 maçta 12 gol attı ve 3 asist üreterek yıldızlaşmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Mostafa Mohamed olmadı rota Beşiktaşlı Cyle Larin'e döndü