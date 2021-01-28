Ara transferin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in gönderilmesi konusunda onay verdiği Mbaye Diagne'yi Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiralıyor. Cimbom kasasına 800 bin Euro koyacak, sözleşmede zorunlu opsiyon ise olmayacak.
BUGÜN İNGİLTERE'YE UÇABİLİR
Senegalli yıldızın bugün sağlık kontrolü için Ada'ya uçması bekleniyor. Transferde 4 koldan saldıran Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in ısrarla istediği Mostafa Mohamed'i de bitirdi.
HEDEF YARIN İMZAYA GELMESİ
Zamalek'le uzun süren pazarlıkların ardından mutlu sona ulaşan Galatasaray, Mısırlı golcüyü yarın İstanbul'a getirmeyi planlıyor. 23 yaşındaki Mohamed'in 1.5 yıllık imza atması bekleniyor.