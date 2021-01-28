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    • Spor
    • 28.01.2021 Gazete
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    m forvet transferinde mutlu sonda: Mohamed geliyor

    Ara transferin bitimine kısa bir süre kala ’da çok hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, ’in gönderilmesi konusunda onay verdiği Mbaye Diagne’yi ekibi ’e kiralıyor. m kasasına 800 bin Euro koyacak, sözleşmede zorunlu opsiyon ise olmayacak.

    Diagne gidiyor Mohamed geliyor

    Ara transferin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'da çok hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in gönderilmesi konusunda onay verdiği Mbaye Diagne'yi Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiralıyor. Cimbom kasasına 800 bin Euro koyacak, sözleşmede zorunlu opsiyon ise olmayacak.

    BUGÜN İNGİLTERE'YE UÇABİLİR
    Senegalli yıldızın bugün sağlık kontrolü için Ada'ya uçması bekleniyor. Transferde 4 koldan saldıran Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in ısrarla istediği Mostafa Mohamed'i de bitirdi.

    HEDEF YARIN İMZAYA GELMESİ
    Zamalek'le uzun süren pazarlıkların ardından mutlu sona ulaşan Galatasaray, Mısırlı golcüyü yarın İstanbul'a getirmeyi planlıyor. 23 yaşındaki Mohamed'in 1.5 yıllık imza atması bekleniyor.

        TOPLAM MALİYET 6 MİLYON DOLAR
        Mısır basını, Sarı- Kırmızılılar Zamalek'e 1.5 yıl kiralama bedeli olarak 1.5 milyon dolar ödeyeceğini yazdı. Sözleşme bitiminde 4.5 milyon dolarlık zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
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        Haberler Spor Cimbom forvet transferinde mutlu sonda: Diagne gidiyor Mohamed geliyor