Galatasaray'da adeta yılan hikayesine dönen ve dün gece mutlu sonla biten Mostafa Mohamed transferiyle ilgili çok çarpıcı bir detaya TAKVİM ulaştı.
Sarı-Kırmızılılar'ın aslında Mısırlı yıldızın işini çok daha önceden bitirdiği ancak araya giren şok bir engelin transferin gecikmesine neden olduğu ortaya çıktı.
Alınan bilgilere göre bir Türk menajer, Fatih Terim'le görüşerek Mostafa Mohamed'i önerdi. Terim'in, "Biz onu 2019'dan beri izliyoruz. Şu anda da görüşüyoruz" demesi üzerine ise, "Mohamed'in yetki belgesi bende. Benimle görüşmelisiniz" ifadesini kullandı.