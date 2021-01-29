



İddialara göre ise işleri daha da karıştırmak için, "Mohamed, Galatasaray'a gitmek istemiyor. Tercihi St. Etienne'de oynamak" haberlerini Mısır basını üzerinden servis etti.

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Ancak Sarı-Kırmızılılar tüm bu zorluklara rağmen transferdeki engelleri bir bir aştı ve Mohamed'i renklerine bağladı.