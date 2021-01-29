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    • 29.01.2021 13:10
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    'in 'a transferinde şok detay! Takvim.com.tr transferin perde arkasını açıklıyor

    'ın uzun süredir transfer etmek istediği ve dün akşam saatlerinde renklerine resmen bağladığı Mısırlı golcü 'in transferinin gecikme nedeni belli oldu. Türk bir menajerin transfer sürecini karıştırdığı öğrenildi. İşte transfer sürecinin perde arkası...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Mohamed'in Galatasaray'a transferinde şok detay

    Galatasaray'da adeta yılan hikayesine dönen ve dün gece mutlu sonla biten Mostafa Mohamed transferiyle ilgili çok çarpıcı bir detaya TAKVİM ulaştı.



    Sarı-Kırmızılılar'ın aslında Mısırlı yıldızın işini çok daha önceden bitirdiği ancak araya giren şok bir engelin transferin gecikmesine neden olduğu ortaya çıktı.



    Alınan bilgilere göre bir Türk menajer, Fatih Terim'le görüşerek Mostafa Mohamed'i önerdi. Terim'in, "Biz onu 2019'dan beri izliyoruz. Şu anda da görüşüyoruz" demesi üzerine ise, "Mohamed'in yetki belgesi bende. Benimle görüşmelisiniz" ifadesini kullandı.



        Ancak Galatasaray bu teklifi kabul etmeyerek daha önce temas kurduğu kişiler üzerinden görüşmelere devam etti. Türk menajer bunun üzerine aslında Mohamed'le hiç ilgilenmeyen St. Etienne kulübünü devreye soktu ve Fransızlar'ın Zamalek'e teklif yapmasını sağladı.



        İddialara göre ise işleri daha da karıştırmak için, "Mohamed, Galatasaray'a gitmek istemiyor. Tercihi St. Etienne'de oynamak" haberlerini Mısır basını üzerinden servis etti.

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        Ancak Sarı-Kırmızılılar tüm bu zorluklara rağmen transferdeki engelleri bir bir aştı ve Mohamed'i renklerine bağladı.
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        Haberler Spor Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferinde şok detay! Takvim.com.tr transferin perde arkasını açıklıyor