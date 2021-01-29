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    • 29.01.2021 19:38
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    TAKVİM yazmıştı! Başkanı ve Başakşehir Başkanı 'dan ' Kahveci' zirvesi!

    Son dakika tansfer haberleri... ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Kahveci için Başakşehir Başkanı ile Fenerbahçe Başkanı bir araya geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İrfan Can Kahveci zirvesi!

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan İrfan Can Kahveci için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir araya geldi.

    TAKVİM YAZMIŞTI
    TAKVİM, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geleceğini duyurmuştu. Ve o buluşma gerçekleşti.

    FENERBAHÇE NE TEKLİF ETTİ
    Ali Koç saat 17.58'de Göksel Gümüşdağ'ın Fatih Terim Stadı'ndaki ofisine giriş yaptı. İkilinin şu anda transfer zirvesi sürüyor. İçeriden alınan ilk bilgilere göre Fenerbahçe, İrfan Can için 6 milyon Euro, Deniz Türüç ve sonraki satıştan pay teklifi yaptı. Gelişmeleri an be an iletmeye devam edeceğiz.

        GALATASARAY'IN TEKLİFLERİ NE OLMUŞTU?
        Galatasaray, İrfan Can Kahveci için 4 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önerdi. Bunu riskli gören ve "Ya satılmazsa"nın hesabını yapan Başakşehir yönetimi, hiç düşünmeden bu teklifi kabul etmedi.

        Galatasaray, 3 gün sonra teklifi 5 milyon Euro'ya çıkardı ve yine yüzde 50 pay önerdi.

        Başakşehir yönetimi ise Galatasaray Kulübü'ne 3 seçenek sundu:

        - 10 milyon Euro + Emre Kılınç

        - 12 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay

        - Takassız ve paysız 14 milyon euro

        GÜMÜŞDAĞ'DAN AÇIKLAMA
        Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile gerçekleştirdikleri İrfan Can Kahveci görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Görüşmenin tamamlandığını aktaran Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi.

        "GALATASARAY YENİ BİR TEKLİF YAPMADI"
        Galatasaray'ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" diyerek sözlerini noktaladı.
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        Haberler Spor TAKVİM yazmıştı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan 'İrfan Can Kahveci' zirvesi!