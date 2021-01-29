Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan İrfan Can Kahveci için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir araya geldi.
TAKVİM YAZMIŞTI
TAKVİM, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya geleceğini duyurmuştu. Ve o buluşma gerçekleşti.
FENERBAHÇE NE TEKLİF ETTİ
Ali Koç saat 17.58'de Göksel Gümüşdağ'ın Fatih Terim Stadı'ndaki ofisine giriş yaptı. İkilinin şu anda transfer zirvesi sürüyor. İçeriden alınan ilk bilgilere göre Fenerbahçe, İrfan Can için 6 milyon Euro, Deniz Türüç ve sonraki satıştan pay teklifi yaptı. Gelişmeleri an be an iletmeye devam edeceğiz.