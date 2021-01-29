

EMRE BELÖZOĞLU SONUÇ ALAMAMIŞTI

Başkan Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek milli futbolcu için masaya oturacak. Önceki gün sportif direktör Emre Belözoğlu, Gümüşdağ ile bir görüşme gerçekleştirmiş ancak bir sonuç alınamamıştı.