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    • 29.01.2021 11:21
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    Başkanı Ali Koç, için masada!

    , kadrosuna katmak için ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir rekabet içine girdiği transferinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Gelen son dakika haberine göre, Fenerbahçe Başkan Ali Koç, Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek milli futbolcu için masaya oturacak.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ali Koç, İrfan Can için masada!

    Fenerbahçe bugün İrfan Can Kahveci transferi için en önemli ve en ciddi atımını atacak.


    EMRE BELÖZOĞLU SONUÇ ALAMAMIŞTI
    Başkan Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek milli futbolcu için masaya oturacak. Önceki gün sportif direktör Emre Belözoğlu, Gümüşdağ ile bir görüşme gerçekleştirmiş ancak bir sonuç alınamamıştı.

    DEVREYE ALİ KOÇ GİRDİ
    Bugün ise devreye Başkan Ali Koç giriyor. Koç'un öğlen saatlerinde Gümüşdağ ile buluşarak İrfan Can transferi için pazarlık yapması bekleniyor.


        Fenerbahçe'nin Başakşehir'e ilk teklifi 6 milyon Euro ve Deniz Türüç olmuştu. Gümüşdağ ise "10 milyon Euro ve Deniz Türüç" yanıtını vermişti.

        Bugün Koç ile Gümüşdağ arasında yapılacak zirvenin ardından Başakşehir cephesinin Galatasaray'la da son kez görüşeceği ve transferin kaderinin belirleneceği ifade ediliyor.
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