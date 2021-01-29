Fenerbahçe bugün İrfan Can Kahveci transferi için en önemli ve en ciddi atımını atacak.
EMRE BELÖZOĞLU SONUÇ ALAMAMIŞTI
Başkan Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelerek milli futbolcu için masaya oturacak. Önceki gün sportif direktör Emre Belözoğlu, Gümüşdağ ile bir görüşme gerçekleştirmiş ancak bir sonuç alınamamıştı.
DEVREYE ALİ KOÇ GİRDİ
Bugün ise devreye Başkan Ali Koç giriyor. Koç'un öğlen saatlerinde Gümüşdağ ile buluşarak İrfan Can transferi için pazarlık yapması bekleniyor.