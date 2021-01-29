Günlerdir gündemi meşgul eden İrfan Can Kahveci transferinde düğüm bugün çözülecek. Fenerbahçe'nin milli futbolcu için devreye girmesi ve Başkan Ali Koç'un bugün Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşeceğiyle ilgili haberlerin ardından Sarı-Kırmızılılar'dan çok flaş bir hamle geldi.