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    • 29.01.2021 12:50
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    'dan son dakika hamlesi! Transfer bitiyor...

    Son dakika haberleri | Fatih Terim'in geçtiğimiz haftalarda açıkça "Çok istiyorum o da bize gelmek istiyor" dediği için bir kez daha atak yapan Galatasaray transferi bitiriyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ile görüşecek olan 'ı aradığı ve "Bugün görüşüp transferi bitirelim" dediği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray'dan son dakika İrfan Can hamlesi

    Günlerdir gündemi meşgul eden İrfan Can Kahveci transferinde düğüm bugün çözülecek. Fenerbahçe'nin milli futbolcu için devreye girmesi ve Başkan Ali Koç'un bugün Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşeceğiyle ilgili haberlerin ardından Sarı-Kırmızılılar'dan çok flaş bir hamle geldi.



    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Göksel Gümüşdağ ile telefonda konuştuğu ve "Bugün görüşüp bu transferi bitirelim" dediği öğrenildi.



    İkilinin kısa süre içinde bir araya gelmesi ve İrfan Can konusunu belki de son kez masaya yatırması bekleniyor.



        Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir'e son olarak 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif etmişti. Galatasaray, Turuncu-Lacivertliler'in indirime gitmemesi sonrası rest çekerek masadan kalkmıştı.



        Fenerbahçe'nin de bugün yapması beklenen görüşmenin ardından İrfan Can Kahveci'nin hangi takımın formasını giyeceğinin netleşmesi bekleniyor.

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