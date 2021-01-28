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    • 28.01.2021 15:39
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    Son dakika: 'ın rakipleri belli oldu

    Son dakika haberi... 'ın 'nda mücadele edeceği rakipler belli oldu. 2023 Haziran'da yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Romanya ve Gürcistan, şampiyonaya doğrudan katılacak. İşte Ümit Milli Takım'ın rakipleri...

    Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

    'nin Nyon şehrinde yapılan kura çekimine 3'üncü torbadan giren Türkiye, I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile eşleşti.
    Elemelerde 8 grupta 6'şar, bir grupta ise 5 takım mücadele edecek. Grup maçları Mart 2021 ile Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacak.

    Romanya ve Gürcistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 'ne dokuz grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer sekiz grubun ikincileri ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Eylül 2022'de Play-Off oynayacak.

    2023 Haziran'da yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Romanya ve Gürcistan, şampiyonaya doğrudan katılacak.

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    Haberler Spor Son dakika: Ümit Milli Takım'ın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Grupları rakipleri belli oldu