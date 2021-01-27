Süper Kupa Trabzonspor'un! (Başakşehir 1-2 Trabzonspor MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)





YAKLAŞIK 200 KİŞİ MAÇI TAKİP ETTİ

Süper Kupa maçını kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) talebi doğrultusunda davetliler ve protokol tribününde yer alanlar da dahil yaklaşık 200 kişi statta takip etti.

Süper Kupa maçına özgü yapılan talimat değişikliğiyle, iki kulüpten 80'er davetli maçı tribünden izledi. Protokolün yanı sıra iki kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcu aileleri ve kulüplerin misafirleri karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de Süper Kupa'yı tribünden takip etti.