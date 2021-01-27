Süper Kupa Trabzonspor'un! (Başakşehir 1-2 Trabzonspor MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu olan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda TFF Süper Kupa'yı kazanmak için karşı karşıya geldi.
Daha önce kupayı 1 kez müzesine götüren bordo-mavili ekip, 3 gole sahne olan müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'a kupayı getiren goller Djaniny ve Ekuban'dan gelirken, Başakşehir'in tek sayısını penaltıdan Demba Ba kaydetti.
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TAM 3 KIRMIZI ÇIKTI!
İstanbul ekibinde Epureanu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Daha sonra yedek kulübesinde çıkan olaylarda Murat Yaman ve Egemen Korkmaz kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.