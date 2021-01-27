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    • 28.01.2021 00:17
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    Süper Kupa Trabzonspor'un! (Başakşehir 1-2 Trabzonspor MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE)

    Başakşehir ile Trabzonspor Süper Kupa maçı kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Trabzonspor, kupayı müzesine götürdü. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri Djaniny ve Ekuban kaydederken Başakşehir'in tek golü Demba Ba'da geldi. Öte yandan Epureanu, Murat Yaman ve Egemen Korkmaz kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İşte Başakşehir - Trabzonspor Süper Kupa maçının tüm golleri ve özeti...

    takvim.com.tr

    Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu olan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda TFF Süper Kupa'yı kazanmak için karşı karşıya geldi.




    Daha önce kupayı 1 kez müzesine götüren bordo-mavili ekip, 3 gole sahne olan müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor'a kupayı getiren goller Djaniny ve Ekuban'dan gelirken, Başakşehir'in tek sayısını penaltıdan Demba Ba kaydetti.

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    TAM 3 KIRMIZI ÇIKTI!
    İstanbul ekibinde Epureanu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Daha sonra yedek kulübesinde çıkan olaylarda Murat Yaman ve Egemen Korkmaz kırmızı kart gördü.



    Bu sonucun ardından Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.



        Süper Kupa, Abdullah Avcı ve futbolcuların elinde yükseldi.



        MAÇTAN DAKİKALAR
        Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile son Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Trabzonspor'un karşılaştığı TFF Süper Kupa maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        6. dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere gitti.

        16. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Fernandes, kafayla vurduğu topu üstten auta gönderdi.

        22. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok, yatarak yerden sağına gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.



        25. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

        37. dakikada Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Demba Ba'nın çıkardığı şutta top yandan auta gitti.

        38. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasına giren Djaniny sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Mert, sağına uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

        Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



            İKİNCİ YARI
            47. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Serkan Asan'ın ortasına penaltı noktası civarındaki Ponck ters bir vuruş yaptı.


            Altıpas sağ çaprazına doğru yükselen meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok'tan önce kafayla vuran Djaniny fileleri havalandırdı: 0-1.

            56. dakikada turuncu-lacivertliler VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Junior Fernandes'in ceza sahası dışından şutunda top savunmadaki Edgar Ie'den döndü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda devam kararı verdi. Ancak kısa süre sonra Video Yardımcı Hakem Abdulkadir Bitigen'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Uğurlu, penaltıya hükmetti.



            58. dakikada topun başına geçen Demba Ba, fileleri havalandırdı: 1-1.

            73. dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Maçın 28. dakikasından sarı kartı olan Epureanu, ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

            85. dakikada Karadeniz temsilcisi bir kez daha üstünlük kurdu. Medipol Başakşehir'in soldan kullandığı kornerde topu kapan Djaniny takımını hızla sağdan atağa çıkardı. Bu oyuncunun pasında soldan atağa katılan Ekuban ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı.

            Mert Günok'tan sıyrılan Ganalı oyuncu topu ağlara gönderdi: 1-2.

            Karşılaşmayı 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

            SAHA KARIŞTI
            Maç esnasından Başakşehir ve Trabzonspor yedek kulübesi arasında gergin anlar yaşandı.

            2 KIRMIZI KART
            Olaylar sonrası Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman ve Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz direkt kırmızı kart gördü.


            TRABZONSPOR BU POZİSYONDA PENALTI BEKLEDİ
            TFF Süper Kupa maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor, mücadelenin 6. dakikasında Carlos Ponck'un elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi anca hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi.



            MAÇTAN NOTLAR
            Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşılaşan Medipol Başakşehir'de iki yeni transfer Ömer Ali Şahiner ve Junior Fernandes ilk 11'de sahaya çıktı.

            Turuncu-lacivertli ekipte, lisansları dün çıkarılan Ömer Ali ve Junior Fernandes, Trabzonspor mücadelesinin ilk 11'inde yer aldı.

            Ömer Ali Şahiner sağ bekte, Junior Fernandes ise sol kanatta mücadeleye başladı.



                Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk takımını sahaya, Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz Türüç, Aleksic, Junior Fernandes ve Demba Ba ilk 11'iyle sürdü.

                Turuncu-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Leonardo Duarte, Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Ravil Tagir, Muhammed Emin Sarıkaya, Enzo Crivelli, Uğur Uçar ve Cemali Sertel bulundu.



                ÖNEMLİ EKSİKLER
                Medipol Başakşehir'de Süper Kupa maçında 7 oyuncu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

                Turuncu-lacivertli takımın önemli isimleri Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Rafael, Nacer Chadli, Junior Caiçara, Giuliano ve Bolingoli bu mücadelede sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.



                YAKLAŞIK 200 KİŞİ MAÇI TAKİP ETTİ
                Süper Kupa maçını kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) talebi doğrultusunda davetliler ve protokol tribününde yer alanlar da dahil yaklaşık 200 kişi statta takip etti.

                Süper Kupa maçına özgü yapılan talimat değişikliğiyle, iki kulüpten 80'er davetli maçı tribünden izledi. Protokolün yanı sıra iki kulübün yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcu aileleri ve kulüplerin misafirleri karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

                Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de Süper Kupa'yı tribünden takip etti.



                    UEFA HEYETİ MAÇI İZLEDİ
                    29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı denetlemek için İstanbul'da bulunan UEFA heyeti de karşılaşmayı izledi.

                    Statta incelemelerde bulunmak için bu hafta İstanbul'da bulunan UEFA heyeti, Süper Kupa maçını da takip etti ve kontrollerini gerçekleştirdi.

                    KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
                    Müsabakanın başında kar yağışı etkili oldu.

                    Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın başladığı sıralarda hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Stada yapılan yeni rüzgar bariyerleri sayesinde rüzgarın etkisinin kırıldığı görüldü.



                    BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TRABZONSPOR'A TEBRİK MESAJI
                    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

                    Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

                    "İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Medipol Başakşehir'i mağlup ederek kupayı müzesine götüren Trabzonspor'u kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum. Medipol Başakşehir'i de mücadelesinden dolayı kutluyorum."

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