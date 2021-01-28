Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.01.2021 Gazete
    ABONE OL

    Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Makedon sol beki istiyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Saracchi ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Makedon basını, Sarı-Kırmızılılar'ın 'ta forma giyen Ezgjan Alioski'yi istediğini yazdı. Bu sezon Leeds formasıyla 16 maçta 2 gol atan Alioski sol açıkta da görev yapıyor.

    Alioski iddiası

    Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Saracchi ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Makedon basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Leeds United'ta forma giyen Ezgjan Alioski'yi istediğini yazdı. Bu sezon Leeds formasıyla 16 maçta 2 gol atan Alioski sol açıkta da görev yapıyor.

    ONYEKURU SAHAYA İNDİ
    Cimbom'un 3. kez kadrosuna kattığı Henry Onyekuru dün ilk idmanına çıktı. Nijeryalı yıldız Gaziantep maçının kadrosuna da alınacak.

    GALATASARAY YARI FİNALDE
    Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Dresdner'ı 3-1 mağlup ederek CEV Cup'ta adını yarı finale yazdırdı.

        BİLAL CEYLAN: ÇOK HEYECANLIYIM
        Beşiktaş'ın transferi için Eskişehirspor'la anlaştığı Bilal Ceylan duygularını anlattı. Genç yıldız, "Sergen Yalçın ile çalışacak olmak çok heyecanlandırıyor. Elinden geleni bana verecektir" dedi.

        ZiRVE YiNE ATIBA'NIN!
        Beşiktaş'ın dinamosu Atiba ilk yarıda 18 maçta bin 545 dakika süre alarak bu alanda takımın en iyisi oldu.

        TETAH ALANYASPOR'DA
        Aytemiz         Alanyaspor, Moritanya Ligi takımlarından ACS Ksar'da forma giyen kanat oyuncusu 20 yaşındaki El Mami Tetah ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu şu an milli takım kampında.

            KAYSERİSPOR'DA 3 YILDIZ KADRO DIŞI
            Süper             Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor'da şok bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'da Manuel Fernandes, Kanga ve Harrison Manzala'nin kadro dışı bırakıldığı açıklandı. 3 futbolcu B takımı ile çalışmalarını sürdürecek.

            SAMSUNSPOR'UN YENİ LİDERİ YASİN ÖZTEKİN
            TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, saha içinde liderlik görevini de yeni transferlerden Yasin Öztekin'e verdi. Galatasaray kariyerinde 6 puna kazanan tecrübeli futbolcu, ilk maçı olan Altay mücadelesinde sergilediği futbolla tam not almıştı. Yasin, "Samsunspor'a tek bir hedef için geldim. Bu kulübün yeri Süper Lig" dedi.

            DENİZLİ G.SARAY'DAN ALİ YAVUZ'U TRANSFER ETTİ
            Üst üste aldığı kötü skorlarla Süper Lig'in dibine demir atan Denizlispor, Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol ile sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki forvet Yeşil- Siyahlı kulüple sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya imza attı. Denizlispor'un herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği belirlendi.

                İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN KRİTİK BULUŞMA!
                Fenerbahçe transferde geri adım atmıyor... Sarı-Lacivertliler ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesinde olan Başakşehirli İrfan Can Kahveci için bugün somut bir adım atacak. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun bugün Medipol Başakşehir Yönetimi ile pazarlık masasına oturacağı bildirildi. Sarı-Lacivertliler Mesut Özil'den sonra İrfan Can'ı da alarak transfer şovuna devam etmek istiyor.

                RİZESPOR MAÇINDA KADRODA
                Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Bright Osayi-Samuel dün sağlık kontrolünden geçti ve ardından 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki İngiliz futbolcunun lisansının bugün çıkarılacağı ve cumartesi günü Rizespor maçında teknik direktör Erol Bulut'un forma vermesi halinde oynayacağı öğrenildi.

                DİEGO PEROTTİ 4 AY YOK!
                Sakatlığı nedeniyle bıçak altına yatan Diego Perotti dün İstanbul'a geldi. Arjantinli futbolcunun sahalardan en az 4 ay uzak kalması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi yapacağı değerlendirmenin ardından Perotti'nin geleceği konusunda kesin kararını verecek.

                    OĞLUM SAVAŞÇI BİR KARAKTERE SAHİP!
                    Szalai'nin babası oğlu ile ilgili konuştu. Baba Szalai, "Oğlumun savaşçı bir karakteri var. İstikrarlı bir oyuncu olacağına inanıyorum" dedi.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Haberler Spor Galatasaray Leeds United ile sözleşmesi bitecek olan Makedon sol beki istiyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)