Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Saracchi ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Makedon basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Leeds United'ta forma giyen Ezgjan Alioski'yi istediğini yazdı. Bu sezon Leeds formasıyla 16 maçta 2 gol atan Alioski sol açıkta da görev yapıyor.
ONYEKURU SAHAYA İNDİ
Cimbom'un 3. kez kadrosuna kattığı Henry Onyekuru dün ilk idmanına çıktı. Nijeryalı yıldız Gaziantep maçının kadrosuna da alınacak.
GALATASARAY YARI FİNALDE
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Dresdner'ı 3-1 mağlup ederek CEV Cup'ta adını yarı finale yazdırdı.