Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Saracchi ile yola devam etmeyi düşünmeyen Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Makedon basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Leeds United'ta forma giyen Ezgjan Alioski'yi istediğini yazdı. Bu sezon Leeds formasıyla 16 maçta 2 gol atan Alioski sol açıkta da görev yapıyor.