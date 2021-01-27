"GÜZEL BİR DUYGU"

Kariyerinde ilk kupasını almasının hatırlatılması üzerine başarılı teknik adam, "Güzel bir duygu, ben bunlara çok takıntılı değilim. 17 Yaş Altı ile Avrupa Şampiyonluğu kazandığımda da bir kupa veriyorlardı. Dünya dördüncülüğü yaşadım. Türk futbolunda çok önemli oyuncular kazdırdım. İkinci Lig'de bugünkü takımımla bir şampiyonluk da yaşamıştım. Bence oyuncuyu ve oyunu geliştirmek, kupa kazansan da kazanmasan da toplum üzerinde saygı görmek benim için önemlidir. Ben her ikisini de yaşıyorum. Trabzonspor da olmak bu kararı verirken Sayın Başkan'a, ısrarlarından dolayı Ertuğrul Doğan'a ve Mehmet Yiğitalp'e, bugün beni Trabzonspor'a kazandırdıkları ve bu heyecanı bana yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Mesleki anlamda da çok güzel duygular ve tatminler yaşıyorum. Oyuncu grubuna da o açıdan teşekkür ediyorum" diye cevap verdi.