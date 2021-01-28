Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün soruları hakkındaki araştırmalar özellikle son günlerde artışa geçti. Futbolseverler karşılaşmanın oynanacağı günü ve saati merakla bekliyor. Süper Lig'in 24. hafta maç programının duyurulmasıyla birlikte futbolseverlerin merak ettiği sorular yanıt bulmuş oldu. Peki, 2021 FB GS derbisi saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Galatasaray 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

İşte Süper Lig'de maç programları;