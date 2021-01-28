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    • 28.01.2021 15:42
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    • 28.01.2021 15:42
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    maçı ne zaman, hangi gün? 2021 FB GS derbisi saat kaçta başlayacak?

    Şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte futbolseverler derbisinin oynanacağı tarihi merakla araştırmaya başladı. Süper Lig'in 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta maçlarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Böylece Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği tarih belli oldu. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? 2021 FB GS derbisi saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?

    Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün soruları hakkındaki araştırmalar özellikle son günlerde artışa geçti. Futbolseverler karşılaşmanın oynanacağı günü ve saati merakla bekliyor. Süper Lig'in 24. hafta maç programının duyurulmasıyla birlikte futbolseverlerin merak ettiği sorular yanıt bulmuş oldu. Peki, 2021 FB GS derbisi saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...

    FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe ve Galatasaray 6 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

    İşte Süper Lig'de maç programları;

    22. HAFTA

    29 Ocak Cuma

    16.00 Yeni Malatyaspor-Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

    19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

    30 Ocak Cumartesi

    13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

    16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

    19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

        31 Ocak Pazar:

        13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

        16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

        16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

        19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

        23. HAFTA

        2 Şubat Salı

        16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

        16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)

        19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

        19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

        3 Şubat Çarşamba

        13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)

        16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

        19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

        4 Şubat Perşembe

        16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

        19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

            24. HAFTA

            6 Şubat Cumartesi

            13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

            16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

            16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

            19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

            7 Şubat Pazar

            13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)

            16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

            16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor (Denizli Atatürk)

            19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)
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            Haberler Spor Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? 2021 FB GS derbisi saat kaçta başlayacak?