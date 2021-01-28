Galatasaray, Süper Lig'de karşılaşacağı Gaziantep FK maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı kırmızılılarda yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu Gaziantep FK maçı kadrosuna alınırken, adı West Bromwich ile anılan Mbaye Diagne kadroya dahil edilmedi.

Konyaspor'a kiralanması gündemde olan Sekidika'nın da kadroda yer almaması dikkat çekti.

Galatasaray'da bu iki isim dışında Radamel Falcao, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan, Sofiane Feghouli, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Omar da kadoda yer almadı.

Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan