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    • Spor
    • 24.01.2021 Gazete
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    Brezilyalı yıldız Hulk için gün sayıyor: Adım adım Beşiktaş'a

    için rüya transfer sonuçlanmak üzere. Siyah-Beyazlılar Aboubakar’ın yanına yine kariyerli bir golcü için girişimlerini hızlandırdı. , şu an boşta olan Brezilyalı santrfor Hulk için geri sayıma geçti. Beşiktaş Yönetimi ve sambacı yıldızın anlaşması an meselesi.

    Adım adım Beşiktaş'a

    Beşiktaş için rüya transfer sonuçlanmak üzere. Siyah-Beyazlılar Aboubakar'ın yanına yine kariyerli bir golcü için girişimlerini hızlandırdı. Kartal, şu an boşta olan Brezilyalı santrfor Hulk için geri sayıma geçti. Beşiktaş Yönetimi ve sambacı yıldızın anlaşması an meselesi.

    ARADA CİDDİ FARK VARDI
    Kartal Hulk için 1.5 yıllık 3 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu. Brezilyalı yıldız golcü ise 4.5 milyon Euro talep etti. İki taraf arasındaki görüşmeler bundan sonra ağırlaştı.

    BONUSLAR ÇOK ETKİLİ OLDU
    Beşiktaş Yönetimi Sergen Yalçın'ın çok istediği yıldız golcü için son hamlesini yaptı… Yönetim, 1.5 yıllık 3 milyon Euro'luk teklifin yanına şampiyonluk bonuslarını da ekledi…

        SERGEN HOCA ONU BEKLİYOR
        Bunun üzerine Hulk cephesi teklife daha sıcak bakmaya başladı. Önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Kartal'da Sergen hoca da dört gözle transferi bekliyor.
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        Haberler Spor Beşiktaş Brezilyalı yıldız Hulk için gün sayıyor: Adım adım Beşiktaş'a