Beşiktaş için rüya transfer sonuçlanmak üzere. Siyah-Beyazlılar Aboubakar'ın yanına yine kariyerli bir golcü için girişimlerini hızlandırdı. Kartal, şu an boşta olan Brezilyalı santrfor Hulk için geri sayıma geçti. Beşiktaş Yönetimi ve sambacı yıldızın anlaşması an meselesi.