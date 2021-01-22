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    • 22.01.2021 17:21
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    i: 'ın teklifi belli oldu! İşte masadaki rakam

    Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden , transferde de gaza bastı. Yönetici Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın "istiyoruz" dediği Brezilyalı yıldız için yapılan teklif belli oldu.

    takvim.com.tr
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    Beşiktaş'ın Hulk teklifi belli oldu! İşte masadaki rakam

    Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alan lider Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

    Siyah-Beyazlılar'ın, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da "İstiyoruz"dediği Brezilyalı forvet Hulk için yaptığı teklif ortaya çıktı.

    Beşiktaş yönetiminin, Shanghai SIPG takımından ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki hücum oyuncusuna 1.5 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi.

    Adı transferde Rus kulüpleri ile de anılan Hulk'a Beşiktaş, bu sezonun kalan kısmı için 750 bin Euro, gelecek sezon için ise 1.5 milyon Euro olmak üzere toplamda 2 milyon 250 bin Euro'luk bir teklif yaptı.

        Şu anda kulüpsüz olan Hulk'un ise 1.5 yıl için istediği ücretin 4.5 milyon Euro olduğu ve Beşiktaş'ın bu rakamda indirim beklediği ifade edildi.

        Hulk'un Beşiktaş'ın 1.5 yıl için belirlediği 2 milyon 250 bin Euro'luk teklife "Evet" demesi halinde bu transferin bitme olasılığının bir hayli yüksek olduğu öğrenildi.

        34 yaşındaki hücum oyuncusu son olarak formasını giydiği Shanghai SIPG'te çıktığı 145 maçta 76 gol atıp 54 asist yapmıştı.
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