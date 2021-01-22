Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alan lider Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Siyah-Beyazlılar'ın, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da "İstiyoruz"dediği Brezilyalı forvet Hulk için yaptığı teklif ortaya çıktı.
Beşiktaş yönetiminin, Shanghai SIPG takımından ayrılan ve bonservisi elinde olan 34 yaşındaki hücum oyuncusuna 1.5 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi.
Adı transferde Rus kulüpleri ile de anılan Hulk'a Beşiktaş, bu sezonun kalan kısmı için 750 bin Euro, gelecek sezon için ise 1.5 milyon Euro olmak üzere toplamda 2 milyon 250 bin Euro'luk bir teklif yaptı.