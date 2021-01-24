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    • Spor
    • 24.01.2021 Gazete
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    Başkan Koç Yüksek Divan Kurulu’nda çok önemli açıklamalar yaptı: dünyaya kim olduğunu gösterecek

    Başkanı Koç Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Üyelerin sorularını kürsüde yanıtlayan birçok konuya dair açıklamalar yaptı. 'in salı ya da çarşamba günü imza atacağını belirten Koç, " Özil sahaya çıkacak ve dünyaya kim olduğunu gösterecek." dedi.

    Mesut Özil dünyaya kim olduğunu gösterecek

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Üyelerin sorularını kürsüde yanıtlayan birçok konuya dair açıklamalar yaptı. 'in salı ya da çarşamba günü imza atacağını belirten Koç, " Özil sahaya çıkacak ve dünyaya kim olduğunu gösterecek. Şahsi düşüncem 2 haftaya kadar oynamaya başlar. Mesut Özil'e ben yine 'evin oğlu' diyorum. Israrla 'evin oğlu' diyorum. 'ye daha önce bu kadar büyük bahçe sevdası olan büyük bir marka gelmedi" diyen Koç sözlerine şöyle devam etti: "Herkesten en az bir SMS bekliyorum. Gücü olanlardan çok SMS bekliyorum. Hadi bakalım 'Siz Mesut Özil'i alın biz neler yapıyoruz diyenleri görelim neler yapacaksınız… En küçük bir tökezlemede sistematik bir şekilde üstümüze gelen gruplar var. ızı görevden almak gibi bir eğilimimiz hiç olmadı. İnşallah hep beraber sezon sonunda muvaffak oluruz."

    OĞULCAN'IN TAKİPÇİSİYİZ!
    Oğulcan'ın sezon başında 'a transferi hakkında da konuşan Koç, "Bu olay herkesi ilgilendirir. Oyuncu ayartmadan şikayet edenler var. Henüz bir resmi ceza verilmedi. Bunun takipçisi olacağız" dedi.

    PROJENİN ADI 'MESUTOL' OLDU
    Başkan Ali Koç Fener ol" projesinin adının geçici olarak "Mesut ol" olarak değiştirildiğini söyledi. Başkan Koç, "Taraftarlarımızdan eşi benzeri görülmemiş bir destek bekliyorum" ifadesini kullandı.

    TOPLAM BORÇ 4.7 MİLYAR TL
    Dün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'nin toplam toplam borcu açıklandı. kulübün toplam borçlarının 4 milyar 719 milyon 708 bin TL olduğu bildirildi.

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