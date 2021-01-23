Transfer döneminin sessiz eskibi Beşiktaş Hulk ile bombayı patlatmayı düşünüyor.
Beşiktaş Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda forvet takviyesini gündemine alan Beşiktaş'ın ilk hedefi Brezilyalı yıldız Hulk. Bonservisi elinde olan Hulk'u bitirmek için pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'dan flaş bir hamle geldi.
'BONUS SİLAHI' DEVREYE GİRDİ
Hulk'la yapılan ilk görüşmede 1.5 yıl için 3 milyon Euro teklif edilirken, 35 yaşındaki Sambacı 4.5 milyon Euro'dan aşağıya inmeyeceğini belirtmişti. Herkes görüşmelerin tıkanacağını düşünürken Beşiktaş yönetimi 'bonus silahı'nı devreye soktu.
1.5 YIL İÇİN TOPLAM TEKLİF 4 MİLYON EURO'YA YÜKSELDİ
Şu anda Rio'da bulunan Hulk'la bir kez daha temasa geçen Siyah-Beyazlılar, bu sezon ve önümüzdeki sezon için sözleşmeye 1 milyon Euro'luk şampiyonluk bonusu koymayı teklif etti.