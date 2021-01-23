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    • 23.01.2021 22:42
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    İşte 'ın transferini bitirme planı! 'Bonus silahı' devrede...

    Son dakika transfer haberleri... Transfer döneminin sessiz eskibi ile bombayı patlatmayı düşünüyor. Bonservisi elinde olan forveti bitirmek için pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’dan flaş bir hamle geldi. yönetimi ‘bonus silahı’nı devreye soktu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İşte Kartal'ın Hulk'u bitirme planı!

    Transfer döneminin sessiz eskibi Beşiktaş Hulk ile bombayı patlatmayı düşünüyor.

    Beşiktaş Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda forvet takviyesini gündemine alan Beşiktaş'ın ilk hedefi Brezilyalı yıldız Hulk. Bonservisi elinde olan Hulk'u bitirmek için pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'dan flaş bir hamle geldi.

    'BONUS SİLAHI' DEVREYE GİRDİ
    Hulk'la yapılan ilk görüşmede 1.5 yıl için 3 milyon Euro teklif edilirken, 35 yaşındaki Sambacı 4.5 milyon Euro'dan aşağıya inmeyeceğini belirtmişti. Herkes görüşmelerin tıkanacağını düşünürken Beşiktaş yönetimi 'bonus silahı'nı devreye soktu.

    1.5 YIL İÇİN TOPLAM TEKLİF 4 MİLYON EURO'YA YÜKSELDİ
    Şu anda Rio'da bulunan Hulk'la bir kez daha temasa geçen Siyah-Beyazlılar, bu sezon ve önümüzdeki sezon için sözleşmeye 1 milyon Euro'luk şampiyonluk bonusu koymayı teklif etti.

        Böylece Beşiktaş'ın 1.5 yıl için toplam teklifi 4 milyon Euro'ya yükseldi.

        EN İYİ TEKLİF BEŞİTAŞ'TAN
        Birçok takımla temas halinde olan Hulk'a şu ana kadar en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı ve Brezilyalı yıldızın kısa süre içinde Siyah-Beyazlılar'a olumlu yanıt vereceği öğrenildi.
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