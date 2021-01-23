1.5 YIL İÇİN TOPLAM TEKLİF 4 MİLYON EURO'YA YÜKSELDİ

Şu anda Rio'da bulunan Hulk'la bir kez daha temasa geçen Siyah-Beyazlılar, bu sezon ve önümüzdeki sezon için sözleşmeye 1 milyon Euro'luk şampiyonluk bonusu koymayı teklif etti.