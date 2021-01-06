Trabzonspor - Göztepe'yi 1-0 yendi. Süper Lig'in 17. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Abdullah Avcı ile çıkış yakalayan Karadeniz temsilcisi bu sezon ligde zor günler geçiren Ege temsilcisi Göztepe'yi 27. dakikada Ekuban'ın attığı gole ile sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor bu galibiyet ile puanını 26'ya çıkarırken Göztepe 19 puanda kaldı.







AVCIDAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Fatih Karagümrük maçına göre Göztepe karşısında ilk 11de tek değişikliğe gitti. Avcı, orta sahada Flavionun yerine Abdülkadir Ömüre şans verdi. Kadro dışı bırakılan Plaza, Diabate ve Bilalin yanı sıra sakatlığı bulunan Vitor Hugo ve izinli olan Yusuf Sarı kadroda yer almadı.

ALTYAPIDAN 8 OYUNCU KADRODA

Bordo-mavililerde Göztepe karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna altyapıdan yetişen 8 oyuncu dahil edildi. Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Abdulkadir Parmak ile Abdülkadir Ömür Göztepe karşısında ilk 11de forma şansı bulurken, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç ve Safa Kınalı da kulübede yer aldı.

ÖMÜR 4 HAFTA SONRA

Karadeniz ekibinde, Süper Ligin 12nci haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının ardından koronavirüs testi pozitif çıktığı için 3 karşılaşmada forma giyemeyen ve geçen hafta Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olan Abdulkadir Ömür, 4 hafta sonra ilk 11'deki yerini aldı.