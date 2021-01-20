



ÇALIMBAY'DAN GÜVEN MESAJI

Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, öğrencilerine inandığını ve güvendiğini vurguladı. Çalımbay, ligde geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Kar yağışının fazla olmadığı dönemde de iyi oynadık ve ataklarımız vardı. İki takımı da tebrik ediyorum. Mükemmel şekilde mücadele etti. Çok mücadeleci bir maç oldu. Başakşehir'in de bizim de pozisyonlarımız oldu. Bizim en büyük avantajımız, golü yedikten hemen sonra golü bulmamız oldu. Bu bizim için çok iyi oldu. Maçın ikinci yarısında futbol oynamak çok zordu. Defansta hata yapmamaya çalıştık. Mücadelesinden dolayı takımımı tebrik ediyorum. Bu maç geride kaldı ama unutulmayacak güzel bir maç oldu" diye konuştu.



"GÖNÜL TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE OYNAMAK İSTERDİ"

İyi bir hava yakaladıklarının ve bunu devam ettirmeleri gerektiğinin altını çizen Çalımbay, şunları söyledi: "Fenerbahçe çok geniş bir kadroya sahip. Her hafta değişik bir kadro ile sahaya çıkabiliyorlar. Kolay bir maç olmayacak. Zor bir maç olacak ancak takımıma inanıyorum ve güveniyorum. Gönül taraftarımızla birlikte oynamak isterdi. Çok da iyi olurdu. Buradan çok iyi bir skorla ayrılmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız da bunun farkında. Haftada 3 maç oynuyoruz. Takımda yorgunluk oluyor ama biz artık alternatifli bir kadro olduk. Gayet iyiyiz. Sakatlarımız da fazla yok. İyi bir kadro ile Fenerbahçe maçına çıkacağız."



Yeni transferler Ahmet Oğuz ve Alaaddin Okumuş'u da değerlendiren deneyimli teknik adam, "Ahmet Oğuz, iyi bir oyuncu. Gençlerbirliği'nden tanıyoruz. Alaaddin ise geleceği olan bir oyuncu. Genç bir arkadaşımız. Yıllarca Demir Grup Sivasspor'a hizmet edeceğine inanıyorum" dedi.